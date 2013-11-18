افزایش 5.5 میلیون تومانی وام مسکن روستایی پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان در نشستی خبری در خصوص اجرای سرشماری از مسکن روستایی اظهار داشت: این سرشماری هر پنج سال یکبار در کشور اجرا می شود که اولین دوره آن در سال 82 و سپس در سال 87 و امسال به اجرا رسید.

وی با بیان اینکه سرشماری مسکن روستایی از 20 مهر ماه شروع شد و تا 20 آبان ماه ادامه داشت، گفت: قبل از اجرای طرح ویژه مسکن روستایی ساخت و ساز در روستاها بسیار کند بود و کیفیت مسکن روستایی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در کل کشور در سال 75 بیش از 75 درصد خانه های روستایی آسیب پذیر بودند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: در سال 82 موضوع تخصصی سرشماری مسکن روستایی از سوی بنیاد آغاز شد تا وضعیت ساخت و ساز و کیفیت خانه های روستایی مورد بررسی قرار گیرد.

مهدیان با تاکید بر اینکه کاربری خانه های روستایی با شهری متفاوت است و بخشی از آن به معیشت خانوار برمی گردد، افزود: در سرشماری مسکن روستایی نوع مسکن، ابعاد، فضا و کیفیت مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به ساخت سالانه 200 هزار مسکن روستایی در کشور، گفت: با توجه به آغاز ساخت و ساز از سال 84 در سرشماری سال 92 حدود یک میلیون و 600 هزار واحد نوسازی شد و 2 میلیون و 100 هزار واحد تسهیلات نوسازی گرفتند که نشانگر تاثیر اجرای سیاست‌های افزایش ساخت و ساز در روستا است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن خاطر نشان کرد: این رقم در مقابل چهار میلیون و 500 هزار واحد مسکنونی روستایی نشانگر تاثیر اجرای سیاست‌های دولت است که در حال حاضر 30 درصد از خانه های غیرمقاوم، مقاوم سازی شده است.

مهدیان با تاکید بر اینکه توزیع تسهیلات در روستاها با اولویت مناطق آسیب پذیر انجام گرفته است، گفت: در منطقه آذربایجان تمام خانه هایی که بر اثر زلزله تخریب شدند، ساخته شده و بنیاد مسکن برای تمامی آنها مسکن مقاوم و قابل سکونت ساخته است، اما تکمیل نما و دیگر فضاهای روستایی بر عهده خود روستاها و وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه براساس بررسی دیوان محاسبات تمامی زلزله زدگان از خدمات بنیاد مسکن راضی بودند، گفت: در این مناطق روستایی تعداد زیادی واحد مسکونی اضافه ساخته شده است، زیرا ساکنان آنها از سالها پیش در شهرها سکونت داشتند، بنابراین ممکن است الان خانه های روستایی‌شان را تکمیل نکرده باشند که این دلیل بر کم کاری بنیاد مسکن نیست.

وی با اشاره به اینکه تنها در دو روستا کار ساخت و ساز تکمیل نشده است، گفت: یکی از روستاها به دلیل مشکل زمین شناسی جابه‌جا شود اما به دلیل اختلاف با روستای بالایی آن هنوز موفق به این جابه‌جایی نشدیم؛ با وجودی که زمین هم برای روستا تهیه شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: یکی از روستاها هم به دلیل اینکه خیرین قصد بازسازی آن است و به اشتباه آن را جابه‌جا کرد و مکان یابی نادرستی را انجام دادند با تاخیر مواجه شد که در حال حاضر بنیاد مسکن مشغول بازسازی آن است.

مهدیان در خصوص تسهیلات مسکن روستایی گفت: وام 12.5 میلیون تومانی مسکن روستایی با توجه به تورم مصالح ساختمانی جوابگوی روستاییان نیست و حدود 50 درصد هزینه ها را پوشش می دهد، بنابراین به دنبال این هستیم که سقف وام را افزایش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون هر سال باید 15 درصد به سقف وام افزوده می شد، اما از سال 89 این افزایش انجام نگرفت، بنابراین پیشنهاد ما وام 18 میلیون تومانی مسکن روستایی است که پیگیر آن هستیم.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه این وام پنج درصدی است و مابه‌تفاوت سود را باید دولت بدهد، گفت: بیش از هزار میلیارد تومان دولت به بانک ها بابت مابه‌تفاوت سود وام مسکن روستایی بدهکار است و به همین جهت بانک ها در پرداخت تسهیلات تعلل می کنند.

مهدیان تصریح کرد: بانک سپه و بانک ملت پرداخت وام مسکن روستایی را ابلاغ نکرده اند و مابقی بانکها هم حدود 50 درصد تسهیلات را پرداخت کرده اند.