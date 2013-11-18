  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

طهماسبی مطرح کرد:

کاهش نرخ طلاق مهم ترین اولویت دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان است

کاهش نرخ طلاق مهم ترین اولویت دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: کاهش نرخ طلاق یکی از مهم ترین اولویتهای این اداره کل است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد طهماسبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان اظهار داشت: کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی جزو اولویتهای این دفتر است.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن کاهش سه معضل اجتماعی و فرهنگی در لرستان از سوی دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان عنوان کرد: کاهش نرخ طلاق، کاهش نرخ خودکشی و افزایش سازمانهای مردم نهاد سه اولویت این دفتر در سالجاری است.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه کاهش معضلات اجتماعی و فرهنگی در پنج ماه باقی مانده از سالجاری از برنامه های اصلی دفتر اموراجتماعی استانداری لرستان است، ادامه داد: در این راستا افزایش و تقویت پتانسیلهای اجتماعی و فرهنگی در استان را همزمان با کاهش معضلات اجتماعی دنبال خواهیم کرد.

طهماسبی با بیان اینکه در این راستا سه برنامه دارای اولویت خود را به معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ارائه داده ایم، عنوان کرد: امیدواریم با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی استان شاهد کاهش نرخ سه آسیب اجتماعی یاد شده باشیم.

وی اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیری را از جمله رویکردهای مهم در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در استان برشمرد و بیان داشت: برای اجرای این برنامه ها از سازمانهای مردم نهاد استان استفاده خواهیم کرد.
 

کد مطلب 2177375

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها