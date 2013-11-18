دریافت جایزه‌ فرمان طلایی 2013 توسط طراح هیوندای کیا

به گزارش خبرگزاری مهر، طراح کمپانی خودروسازی کیاموتورز که به تازگی محصولات آن به بازار ایران نیز راه یافته، در حالی موفق به دریافت این جایزه شده است که پیش از این، رئیس هیأت نظارت فولکس واگن در سال 2012، مدیر عامل شرکت فورد موتور در سال 2011 و مدیرعامل شرکت BMW در سال 2010 موفق به دریافت این جایزه شده بودند.

شراير در كيا، فلسفه‌ طراحي خاصی را وسعت بخشيد كه براي سادگي و وضوح و با اقتباس از پوزه ببر تدارك ديده شده بود. این طرح نقش قابل توجهي در موفقيت اين برند ايفا كرد به طوری که در پنج سال گذشته فروش جهاني كيا دو برابر شد و اين شركت در سال 2012 بيش از 2.7 ميليون دستگاه خودرو به فروش رساند.

برند هيوندايي نیز در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه كرده است؛ از جمله دستيابي به فروش كل 7.1 ميليون دستگاه خودرو در سال گذشته و صادرات بيش از 155,000 دستگاه از اين خودروها به آلمان، جايي كه گروه در حال حاضر بزرگ‌ترين وارد كننده‌ی خودرو به آن است.

تحت رهبری شراير، استودیوی طراحی کیا در کره‌ جنوبی، ایالات متحده و فرانکفورت تعداد قابل توجهي خودرو خلق کرده‌اند. خودروهاي لاين كراس اوور كيا سول، خودروی شاسي بلند جمع و جور و ديناميك كيا اسپورتيج، مدل زيبا و اسپورت كيا اپتيما، كانسپت خودوري الكتريكي كيا پاپ، كيا جي تي اسپورت و خودرو 4WD كيا پراوو را به عنوان برخي از شاخص ترين مدلها مي توان نام برد.

در حال حاضر تمام مدل‌هاي كيا ويژگي‌هاي امضای طراحي شراير را خصوصا در بخش جلو پنجره خودروها با اقتباس از پوزه ببر دارا هستند. آخرين مدلي كه به طور کامل تحت نظر شراير طراحي شد، كيا كارنز است كه از ماه مي 2013 در بازار اروپا در حال فروش است. اين خودرو يك پويايي بصري جديد در خودروهاي خانواده ‌محور كلاس MPV به ارمغان آورده است.

"فرمان طلايي" مهم‌ترين جايزه‌ خودرويي در سطح اروپا محسوب می‌شود كه در سال 1976 با معرفي بهترين مدل سال پايه‌گذاري و در سال 1983 جايزه‌ی افتخاري فرمان طلايي به رهبران صنعت خودرو معرفي شد. مايكل شوماخر (1993) و لوئيس هاميلتون (2007) نيز به عنوان دو راننده‌ مسابقات اتومبيل‌راني اين جايزه‌ی معتبر را دريافت كرده‌اند.