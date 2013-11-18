فرایند تربیتی و آموزشی باید به کتابخوان شدن کودکان منجر شود

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت مطالعه و کتابخوانی در پرورش روح و افکار اظهار داشت: نقش به سزای علم و دانایی در کتاب آسمانی مسلمانان قرآن مجید آشکار است که پروردگار عالم به قلم و آنچه می نویسد سوگند یاد می فرماید.

وی گفت: کتاب خواندن نیز مثل بسیاری از تفریحات دیگر عادت و دلبستگی ایجاد می کند. عالم کتاب و کتابخوانی، عالمی است که همیشه باطراوت است زیرا دانش همواره طراوت و رشد و شکوفایی به همراه می آورد.



رمضانخانی کتاب را آینه ای تمام نما از تجربه ها، آموخته ها، دانستنی ها و علوم مختلف دانست و افزود: برگ های سرشار از دانش نه به سادگی که گاه به تلاشی به گستره عمر یک دانشمند نگاشته شده اند و شایسته است تلاش های گذشته را ارج نهیم.

تجربه ها و آموخته ها در آینه کتاب دیده می شوند



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در بخشی دیگر با اشاره به اینکه تولید دانش شرط ضروری و لازم برای توسعه دانش است، گفت: علم و دانش مدرن در بیشتر کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه با انتقال دانش از بیرون شکل می گيرد و البته این انتقال بخشی از فرآیند توسعه دانش است.

وی افزود: از طرفی تولید دانش یکی از محور های اساسی توسعه است و متناسب با برنامه های توسعه دانش، باید بین تولید دانش و انتقال دانش پیوند ایجاد کرد. توسعه دانش با هدف پیشبرد علم در یک جامعه صورت می گیرد.



رمضانخانی: جايگاه كتاب و كتاب خوانی را زنجيره گمشده اين ارتباط دانست و تاکید کرد: به ویژه در نسل جوان ما كه با وجود رسانه های مختلف و جاذبه های فراوانی كه در اطرافشان وجود دارد كمتر به مطالعه می پردازند، این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.



مشاور پارلمانی مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور با اشاره به 27 آبان که به نام "کتاب بنیان تعلیم و تولید دانش" نامگذاری شده است، اظهار داشت: افق ما آن نوع نظام آموزشی است كه در آن فرايند تربيتی و آموزشی، به كتاب خوان شدن كودكان و نوجوانان منجر شود.



ترغیب کودکان به مطالعه یک مسئولیت بزرگ است

وی نهادینه کردن عادت به مطالعه را موجب استمرار شوق و عشق به کتاب و کتابخوانی در جامعه خواند و گفت: مطالعه کتاب یکی از عمده ترین و بهترین راههای افزایش اطلاعات عمومی است و تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی به معنای برداشتن گامی مثبت در مسیر پیشرفت جامعه است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان البرز تاکید کرد: باید قدر کتاب خوب را بدانیم و با بهره گیری از شیوه های متنوع و جذاب کتاب را به کودکان و نوجوانان معرفی کرد و عادت به مطالعه را در وجود آنها ترویج دهیم.

وی در پایان اظهار داشت: کتاب معلمی ساده و صمیمی و همواره در دسترس است که بی ادعا و بی تکلف آنچه دارد در اختیار ما می گذارد، ترغيب و تشويق به خواندن كتاب برای توليد و نشر دانش مسئوليت بزرگی است.