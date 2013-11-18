رهبر انقلاب از بزرگترين واقفان كتاب آستان قدس رضوي هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادي زاهدي ظهر دوشنبه در نشست خبري كه در محل كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي در مشهد برگزار شد اظهار كرد: كتابخانه آستان قدس كه يكي از سه كتابخانه برتر جهان اسلام محسوب مي‌شود توانسته 11 قرن سابقه مكتوب و آثار ارزشمند اسلامي را گردآوري كند.

وي افزود: در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي كتاب‌هاي خطي بسيار ارزشمندي مانند قرآن هاي منسوب به دست نوشته امامان معصومين(ع) وجود دارد كه همين كتاب‌هاي با ارزش كتابخانه آستان قدس را جز كتابخانه‌هاي كم نظير منطقه و كشور كرده است.

زاهدي بيان كرد: در حال حاضر حدود 85 هزار نسخه خطي در كتابخانه آستان قدس وجود دارد ضمن اينكه اين كتابخانه در حوزه پژوهش و كمك به جنبش نرم‌افزاري و توليد علم هم گام‌هاي خوبي را برداشته كه از آن جمله مي توان به چاپ 250 مقاله علمي در نشريات مختلف در سال گذشته اشاره كرد.

وي با اشاره به رويكرد تخصصي شدن كتابخانه‌ها گفت: آستان قدس رضوي در حال حاضر بالغ بر 50 باب كتابخانه در كشور دارد كه از اين ميزان 10 كتابخانه آن به صورت تخصصي هستند.

رئيس سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ابراز كرد: در حال حاضر بالغ بر 21 ميليون مدرك سند، كتاب،‌ عكس و نشريه در كتابخانه‌هاي زير مجموعه سازمان كتابخانه هاي آستان قدس رضوي وجود دارد.

وي همچنين با اشاره به وجود فرهنگ وقف در بين مردم كشورمان گفت: مقام معظم رهبري با اهداء 14 هزار جلد كتاب خطي يكي از بزرگترين اهداء كنندگان كتاب به كتابخانه آستان قدس رضوي هستند.

زاهدي در ادامه با اشاره به اهداء 18 هزار جلد كتاب توسط خيير اصفهاني به كتابخانه آستان قدس رضوي اظهار كرد: حجت الاسلام عابدين‌زاده كه ساكن اصفهان هستند اين كتاب ها را به كتابخانه آستان قدس اهدا كرده اندكه اين كتاب‌ها روز گذشته بدست ما رسيده است.

وي همچنين از اعطاء 50 ميليارد ريال به منظور خريد و به روز كردن كتاب هاي كتابخانه آستان قدس رضوي خبر داد و تصريح كرد: اين پول به دستور توليت آستان قدس رضوي در طي پنج سال گذشته به سازمان كتابخانه ها داده شده است.

رئيس سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي همچنين از افتتاح امانت‌كده‌اي با كتاب‌هاي قطع جيبي در مشهد خبر داد و اظهار كرد: اين كتابخانه كه در منطقه محمد آباد مشهد است با 35 هزار عنوان جلد كتاب در قطع جيبي بزودي افتتاح خواهد شد.

وي با اشاره به فعاليت آزمايشي كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوي عنوان كرد: اين كتابخانه نيز با بيش از سه ميليون جلد كتاب بزودي و به صورت رسمي افتتاح خواهد شد.