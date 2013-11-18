نامهای پرطرفدار تهرانیها

به گزارش خبرنگار مهر ، براساس اعلام سازمان ثبت احوال استان تهران ؛ نامهای امیرعلی با 3 هزار و 73 فراوانی ، محمد طاها با یک هزار و 628 فراوانی ، امیرحسین با یک هزار و 594 فراوانی، علی با یک هزار و 183 فراوانی، ابوافضل با یک هزارو 79 فراوانی، امیر عباس با 957 فراوانی، امیر محمد با 934 فراوانی، محمد مهدی با 884 فراوانی، محمد حسین با 853 فراوانی و پارسا با 795 فراوانی بیشترین اسامی پسران در این مدت بوده است.

همچنین ایلیا ، محمد رضا ، امیر مهدی، حسین و ماهان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

آمارهای ثبت احوال نشان می دهد 10 نام پرطرفدار دختران فاطمه با 2هزار و 228 فراوانی، زهرا با یک هزار و 403 فراوانی، نازنین زهرا با یک هزار و 162 فراوانی، ریحانه با 870 فراوانی، النا با 795 فراوانی ، رها با 766 فراوانی ، هستی با 753 فراوانی، سارینا با 726 فراوانی ، باران با 686 فراوانی و ستایش با 682 فراوانی بیشترین اسامی دختران در استان تهران بوده است.

یسنا ، بهار ، ثنا، آوا و زینب نیز در رده 10 تا 15 اسم پر طرفدار دختران بوده است.