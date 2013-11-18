551 کیلوگرم مواد مخدر در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی روز دوشنبه افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر یگان های انتظامی استان از ابتدای سال جاری طرح های مختلف برخورد با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر را با جدیت اجرا کرده است.



وی باتاکید برمبارزه قاطع با سوداگران مرگ یادآورشد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با تحقیقات نامحسوس از فعالیت یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر از نوع مرفین مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار داد.



فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: پس از اطمینان از حمل مواد مخدر توسط این باند محورهای مواصلاتی استان زنجان کنترل و خودرو متهمان در مسیر اتوبان زنجان – قزوین شناسایی شد.

سردار صالحی گفت: خودرو متهمان که یک دستگاه پژو پارس بود در عوارض زنجان – قزوین متوقف و بازرسی شد.



وی با قدردانی از تلاش شبانه روزی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان اظهار کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو دو کیسه آرد حاوی 17 بسته مواد مخدر از نوع مرفین به مقدار 18کیلو و 100 گرم مرفین که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند.



فرمانده انتظامی استان زنجان بااعلام این که راننده و سرنشین این خودرو به اتهام حمل موادمخدر دستگیر شدند گفت: متهمان قصد داشتند موادمخدر را به استان آذربایجان غربی منتقل کنند.



سردار صالحی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست سال جاری چندین طرح مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان اجرا شده افزود: سال جاری با تلاش های صورت گرفته 18 باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی، متلاشی و بیش از 551 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.