طراحی سایت جدید برای جشنواره فیلم فجر/ رونمایی در هفته اول آذر

جلیل اکبریصحت مدیر روابط عمومی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که سایت جدید جشنواره هفته اول آذر ماه به بهرهبرداری میرسد، گفت: براساس توافق شورای برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر هر بخش از فعالیتهایی که تا امروز درباره توسعه جشنواره در دورههای قبل انجام شده و قابل احیا است، ادامه پیدا میکند مگر آن که در زمینه یک بخش نیاز جدیدی برای بهروزرسانی احساس شود.
وی ادامه داد: سایت جشنواره بینالمللی فیلم فجر در شرایطی قرار دارد که نیازمند بهروزرسانی است زیرا قالب، فرم و شکل آن یک سایت قدیمی بود و از نظر ایمنی نیز پاسخگوی مناسبی برای جشنواره نبود. همین مسئله سبب شد تا برای این دوره، سایت جشنواره را بهروزرسانی کنیم تا علاوه بر حل مشکلاتی که نام برده شد بتوان بهترین شرایط برای خبررسانی وسیع از اتفاقات جشنواره را داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر توضیح داد: در این دوره از جشنواره بینالمللی فیلم فجر در نظر داریم خبرهای منتشر شده در سایت جشنواره تنها محدود به اخبار جشنواره نباشد و تلاش خواهیم کرد اخباری شامل مصاحبه با شخصیت های مرتبط با جشنواره، عوامل فیلمهای متقاضی شرکت در جشنواره را هم داشته باشیم.
اکبری صحت در پایان گفت: البته مصاحبه با فیلمسازان حاضر در جشنواره به این معنا نخواهد بود که جشنواره فیلم فجر از یک فیلم خاص حمایت میکند بلکه تنها اطلاعرسانی درباره فیلمهای شرکتکننده در جشنواره مدنظر است. سایت جدید جشنواره سی و دوم، اوایل آذر ماه بهرهبرداری میشود تا اطلاع رسانی دقیقی از جشنواره صورت گیرد و به تسهیل امور فعالان رسانهای و علاقمندان به سینما و جشنواره کمک کند.
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