تعویض 20 درصد کنتورهای معیوب شهرستان خدابنده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی افزود : آبفای شهرستان خدابنده طبق برنامه ریزی حوزه مشترکین ، کنتورها را آزمایش و عدم صحت کار آن را از حیث نشان دادن مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده ، کنترل و اقدام به تعویض کنتور کرده است .



وی هدف از تعویض کنتورهای معیوب را گامی در جهت کاهش هدر رفت آب و همچنین قرائت میزان مصرف واقعی و بهینه هر مشترک از منابع آب عنوان کرد .



مدیر امور آبفای خدابنده گفت: در شهرستان خدابنده بیش از 9 هزار انشعاب وجود داشت که در 6 ماهه نخست سال جاری 390 انشعاب به تعداد انشعابات این شهرستان اضافه شده است .

کودکان بی‌سرپرست مهمان خانواده‌های جایگزین می‌شوند

کودکان بی‌سرپرست که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند، می‌توانند با طی مراحل قانونی بصورت امین موقت در خانواده‌های جایگزین نگهداری شوند.

مرتضی مکاریان در بازدید سرزده از مرکز نگهداری رضوان، گفت:کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست کودکان معصوم و آسیب دیده‌ای هستند که به دلیل مشکلات خانواده و نهادهای اجتماعی به وضعیت و شرایط ناخواسته‌ای دچار شده‌اند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان افزود: بررسی‌ها حکایت از این دارند که اغلب کودکان بدسرپرست قربانی اعتیاد در جامعه هستند.

وی با اشاره به توجه و حس مهرورزی مردم به کودکان بی‌پرست و بدسرپرست، اظهارکرد: این کودکان احتیاج دارند جامعه آنها را باور کند و چون دیگر کودکان آنها را بپذیرد و مرهمی بر زخم هایشان باشد.

مکاریان از واگذاری کودکان واجد شرایط به خانواده‌های تأیید شده خبر داد و خاطرنشان کرد: همه فرزندان مقیم خانه‌های کودکان با بررسی کارشناس و با رعایت ضوابط سازمان و موازین حقوقی می‌توانند جهت مراقبت و زندگی به بصورت امین موقت واگذار شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان شرایط خانواده متقاضی کودک را ایرانی، مسلمان، متعهد به مبانی اعتقادی و اسلامی برشمرد و تصریح کرد: مشهور به حسن خلق و نداشتن سوء پیشینه و توانایی روحی و مالی نگهداری کودک از مهمترین اصول مورد بررسی در واگذاری کودکان است.

وی تأکید نمود در صورت فقدان توانمندی خانواده در حمایت مناسب از کودک و یا وجود سوء رفتار نسبت به کودک در خانواده واگذار شده و رضایت نداشتن از کیفیت حمایت و مراقبت از وی اقدامات لازم به منظور جداسازی کودک از خانواده با نظر کارشناسی انجام می‌گیرد.

مرکز رضوان محل نگهداری 12 کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست دختر است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. در شهرستان خدابنده بیش از 9 هزار انشعاب وجود داشت که در 6 ماهه نخست سال جاری 390 انشعاب به تعداد انشعابات این شهرستان اضافه شده است .