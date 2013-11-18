خط ویژه مشاوره ديابت فعال شد/ تماس با 8999 از سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سید رضا مظهري گفت: ابتلاي حدود 10 ميليون ايراني به ديابت و عدم اطلاع حدود 35 درصد این افراد از بيماری خودشان، زنگ خطري است كه فرهنگسازي و آموزش را ضروري مي سازد و لزوم توجه مردم به اين بيماري در حال شيوع را نمايان مي سازد.

وی افزود: سامانه 8999، سامانه ای تلفنی برای پاسخ به سئوالات مردم در زمینه بهداشت و سلامت است که با همکاری وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و در راستای خدمت رسانی به عموم مردم و بويژه مناطق محروم راه اندازی شده است و تمامی خدمات آن براي مناطق محروم و شهرستانهاي زير يك ميليون نفر رايگان است و مردم علاوه بر مطرح نمودن پرسشهای خود در تمامی زمینه های سلامت، مي توانند بطور ویژه هرگونه سئوال در مورد ديابت را از سامانه گویای 8999 بپرسند.

مظهری خاطرنشان كرد: این سامانه در حال حاضر با حضور پزشکان، کارشناسان و مشاوران بطور دایم اقدام به پاسخ به تلفنهای مشاوره مردم نموده و به عنوان مشاوری امین در حوزه سلامت در خدمت جامعه است.

وی افزود: مراقبتهای دوران بيماري، لزوم پاسخ سریع به سئوالات بيماران، برنامه ریزی برای کاهش بار بيماري، اقدامات پيشگيري محور، عوامل و دلايل بيماري، شرايط جغراقيايي و ارثي بيماري و ارائه رژيم غذايي براي افراد در ريسك بيماري از اهداف راه اندازی خط ویژه ديابت در این سامانه بوده است و تلاش می گردد تا این سامانه به عنوان مشاور امین و همیشگی در خدمت خانواده ها باشد.

مظهري ادامه داد: مردم مي توانند با شماره 8999 در تهران و با پيش شماره 021 در شهرستانها نسبت به دريافت مشاوره اقدام کنند.