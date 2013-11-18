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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

خط ویژه مشاوره ديابت فعال شد/ تماس با 8999 از سراسر کشور

خط ویژه مشاوره ديابت فعال شد/ تماس با 8999 از سراسر کشور

رئيس مركز مشاوره تلفني سلامت وزارت بهداشت، از فعال شدن خط ویژه مشاوره ديابت در سامانه گویای سلامت به شماره 8999 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سید رضا مظهري گفت: ابتلاي حدود 10 ميليون ايراني به ديابت و عدم اطلاع حدود 35 درصد این افراد از بيماری خودشان، زنگ خطري است كه فرهنگسازي و آموزش را ضروري مي سازد و لزوم توجه مردم به اين بيماري در حال شيوع را نمايان مي سازد.

وی افزود: سامانه 8999، سامانه ای تلفنی برای پاسخ به سئوالات مردم در زمینه بهداشت و سلامت است که با همکاری وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و در راستای خدمت رسانی به عموم مردم و بويژه مناطق محروم راه اندازی شده است و تمامی خدمات آن براي مناطق محروم و شهرستانهاي زير يك ميليون نفر رايگان است و مردم علاوه بر مطرح نمودن پرسشهای خود در تمامی زمینه های سلامت، مي توانند بطور ویژه هرگونه سئوال در مورد ديابت را از سامانه گویای 8999 بپرسند.

مظهری خاطرنشان كرد: این سامانه در حال حاضر با حضور پزشکان، کارشناسان و مشاوران بطور دایم اقدام به پاسخ به تلفنهای مشاوره مردم نموده و به عنوان مشاوری امین در حوزه سلامت در خدمت جامعه است.

وی افزود: مراقبتهای دوران بيماري، لزوم پاسخ سریع به سئوالات بيماران، برنامه ریزی برای کاهش بار بيماري، اقدامات پيشگيري محور، عوامل و دلايل بيماري، شرايط جغراقيايي و ارثي بيماري و ارائه رژيم غذايي براي افراد در ريسك بيماري از اهداف راه اندازی خط ویژه ديابت در این سامانه بوده است و تلاش می گردد تا این سامانه به عنوان مشاور امین و همیشگی در خدمت خانواده ها باشد.

مظهري ادامه داد: مردم مي توانند با شماره 8999 در تهران و با پيش شماره 021 در شهرستانها نسبت به دريافت مشاوره اقدام کنند.

کد مطلب 2177433

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    نظرات

    • سید بهنام میرعبدالی 09188343090 IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
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      پاسخ
      سلام این شماره 8999 که نمیگیره نه از ثابت و نه از طریق موبایل

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