داشتن مهارتهای دیجیتال برای روابط عمومی سایبری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله معافی پیش از ظهر دوشنبه در دوره آموزشي روابط عمومي سايبري گفت: داشتن اطلاعات موثق، دقيق و به موقع بزرگترين سرمايه يك سازمان است.

وي با بيان اينكه بي ترديد حيات يك سازمان به داشتن ارتباط دوسويه درون و برون سازماني بستگي دارد، بيان داشت: روابط عمومي به عنوان بدنه اصلي و دستگاه ارتباطي سازمان، نقش بسزايي در تبادل ارتباطات دارد.

معافي اذعان کرد: اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی درهمه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها،ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

وي ادامه داد: بر همين اساس و به جهت اهميت موضوع افزايش سطح آگاهي روابط عمومي ها و آشنايي آنها با روش هاي نوين ارتباطي، دوره آموزشي روابط عمومي سايبري توسط اداره كل روابط عمومي استانداري برگزار گرديد.

مديركل روابط عمومي استانداري مازندران منظور از روابط عمومي سايبري را فرآيندي دانست كه درآن روابط عمومي داراي ويژگي تعاملي و مشاركت پذيري بسيار برجسته و بارز است و تصريح كرد: در روابط عمومي سايبري مخاطب در جايگاه اول اهميت قرار دارد و به جاي توده هاي انبوه به تك تك افراد توجه كامل مي شود.

وي اضافه كرد: كاركنان روابط عمومي سايبري نه فقط در ساعات اداري، بلكه در تمام مدت شبانه روز و در تمام ايام هفته بدون تعطيلي و در همه زمان ها و مكان ها به انجام فعاليت مي پردازند.