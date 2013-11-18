دوم آذر آخرین مهلت شرکت در جشنواره تلویزیونی جام جم

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره تلویزیونی جام جم توسط معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مرور بر عملکرد شبکههای تلویزیونی در عرصههای گوناگون و تجلیل از هنرمندان کوشا، خلاق، پویا و متعهد در این زمینه برگزار میشود.
این رویداد فرهنگی هنری در 6 بخش مجموعه های تلویزیونی، فیلمهای تلویزیونی، مستند، برنامههای ترکیبی گفتگومحور، پویانمایی و بین الملل برنامه ریزی شده است.
موضوعات مختلف در بخشهای فیلم های تلویزیونی، مستند، برنامه های ترکیبی و پویانمایی آزاد بوده و دو بخش مجموعه های تلویزیونی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و بین الملل با موضوع مقاومت و بیداری اسلامی برگزار خواهد شد.
بر اساس این فراخوان دوم آذرماه آخرین مهلت دریافت آثار است و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم میتوانند به دبیرخانه بخش مورد نظر مراجعه کنند.
دبیرخانه بخش مجموعه های تلویزیونی در شبکه 3 سیما، بخش فیلم های تلویزیونی در مرکز سیما فیلم، بخش مستند در شبکه مستند، بخش برنامه های ترکیبی در شبکه 4 سیما، بخش پویانمایی در شبکه پویا و بخش بین الملل در اداره کل تامین برنامه و رسانه بینالملل سیما فعال شده است.
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