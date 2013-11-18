عزاداری های محرم امسال با شور و شعور حسینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی ظهر دوشنبه در جمع مدیران رودسر افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی برگرفته از نهضت عاشوراست و در حقیقت این عزاداری ها با زندگی مردم عجین شده و تا همیشه باقی خواهد ماند.

وی اظهارداشت: ملت ایران با تاسی از نهضت عاشورا و زیر با رنرفتن ظلم علیه رژیم پهلوی قیام کردند و با همین عقیده در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی در مقابل زورگویان و متجاوزان ایستادند و امروز نیز با همان ایمان راسخ و عقیده برگرفته از نهضت عاشورا با برپایی مراسمات پرشور عزاداری به جهانیان ثابت کردند که تا همیشه به امام حسین (ع) عشق می ورزند و پاسدار خون شهدا و نهضت سرخ عاشورا هستند.

امام جمعه رودسر همچنین با تقدیر از عملکرد صدا و سیما در پخش ویژه برنامه های ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) و یاران باوفایش به ویژه پخش زنده تجمعات عزاداری مردمی سراسر کشور، این حرکت رسانه ملی را بسیار خوب و پسندیده ارزیابی کرد و یادآورشد: امیدواریم این گونه برنامه ها در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد.