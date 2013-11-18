جلوگیری از کشت خشخاش در شهرستان کهگیلویه با جدیت بیشتری صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری ظهر دوشنبه در جلسه مبارزه با مواد مخدر بر لزوم پیشگیری از اعتیاد تاکید و افزود: برگزاری همایش با موضوع پیشگیری از اعتیاد می تواند در کاهش گرایش به مواد مخدر موثر باشد.

همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: دستگاه قضایی شهرستان در برخورد با سوداگران مواد مخدر از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

مجید کرمی افزود: در دو ماهه اخیر سال جاری 74 محکومیت قطعی در زمینه پرونده های مواد مخدرصادر شده است.

وی بیان کرد: در دو ماهه اخیر سال جاری 79 پرونده مواد مخدر به دادگستری ارجاع داده شد که از این تعداد تنها برای پنج مورد حکم برائت صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه لزوم توجه به مقوله پیشگیری از اعتیاد را ضروری دانست و تصریح کرد: با زندان رفتن یک معتاد هیچ مشکلی حل نمی شود.

همچنین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به اهمیت مساله مواد مخدر، گفت: موضوع مواد مخدر امروزه به نحوی است که تمامی دستگاه ها باید در این زمینه فعالیت کنند و توجه به این مسئله را نباید تنها وظیفه نیروی انتظامی و دادگستری دانست.

سرهنگ جهان دیماز از دستگیری 72 مجرم در زمینه مواد مخدر در دو ماهه اخیر سال جاری خبر داد و بیان داشت: در دو ماهه اخیر سه مورد طرح پاکسازی در سه مکان مختلف شهرستان انجام شد.

وی به آخرین اجرای طرح پاکسازی در هفته گذشته اشاره داشت و ادامه داد: در این پاکسازی دو کیلو مواد مخدر از خرده فروشان کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه یادآور شد: با توجه به کشت خشخاش در بعضی از مناطق و آغاز زودهنگام بارندگی های سال جاری نسبت به سال گذشته، موضوع کشت خشخاش باید جدی تر گرفته شود.

وی همچنین از کشف چهار هزار و 850 عدد قرص روانگردان در دو ماه اخیر خبر داد.