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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

سردار فداء:

بسیج مرکز سازماندهی اقشار جامعه برای دفاع از نظام اسلامی است

بسیج مرکز سازماندهی اقشار جامعه برای دفاع از نظام اسلامی است

اصفهان – خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: بسیج، قدرت سازماندهی تمامی اقشار جامعه را برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی، برای همیشه در خود نهادینه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فداء پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار داشت: سازمان بسیج یکی از یادگاران امام خمینی (ره) و ظرفیتی برای سازماندهی اقشار مملکت، حول محور دفاع از کشور است.

وی با بیان اینکه تحول در دوران دفاع مقدس زمانی مشاهده شد که نیروهای بسیجی ساماندهی شدند، افزود: عملیات بزرگ ما از زمان جنگ تحمیلی کلید خورد و پس از آن نیز در مقابل فتنه‌گران و جنگ نرم قرار گرفتیم و هم اکنون این نقش پر رنگ‌تر شده است.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج به دیدار فرماندهان بسیج استان با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: از اصفهان تعداد سه هزار نفر سازماندهی شده و با مقام معظم رهبری تجدید پیمان خواهند کرد.

وی ادامه داد: از تاریخ سوم آذرماه و در ناحیه امام صادق (ع)، نمایشگاهی برای بسیج و همراه با نمایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این سازمان تشکیل خواهد شد.

وی گفت: در این نمایشگاه، صبح‌ها نمایش امور به صورت اختصاصی و بعد از ظهر‌ها نیز بازدید به صورت عمومی است.

فداء با تاکید به برگزاری رزمایش امنیتی در 9 استان کشور از جمله استان اصفهان، اظهار داشت: برپایی یادواره مختلف محلی شهدا و شورای عالی اقشار، از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به مناسبت هفته بسیج، مراسم صبحگاه مشترک در مدارس و صبحگاه عمومی ادارات در محل استانداری اجرا می‌شود.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: در راستای گرامیداشت هفته بسیج، حدود 300 سوله ورزشی در حال احداث است که از این بین 150 سوله آن در اصفهان و در این هفته بازگشایی خواهد‌ شد.

وی همچنین راه‌اندازی اردوی راهیان نور (مرحله دوم ویژه خواهران)، حضور حلقه‌های صالحین در محل ستادهای نماز جمعه (تاریخ 6 آذر)، برپایی همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، اعزام تیم‌های پزشکی به مکان‌های محروم، ویزیت رایگان بسیجیان و ویزیت رایگان عمومی، بهره‌برداری از حوزه‌ها و پایگاه‌های احداث شده و دیدار با خانواده‌های ایثارگران را از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این هفته برشمرد.

کد مطلب 2177533

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