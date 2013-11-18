سرشماری کشاورزی در قزوین دو روز دیگر پایان می یابد

نعمت الله عالی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در اجرای طرح سرشماری کشاورزی در کشور از هر استان یک دهستان انتخاب شده که در استان قزوین دهستان اقبال شرقی برای این منظور به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده است.



وی افزود: 90 درصد اطلاعات سرشماري كشاورزي در قزوين جمع آوري شده است و كار در مراحل پاياني قرار دارد.



عالی‌منش تصر یح کرد: اجراي طرح آزمايشی سرشماری کشاورزی در قزوین از روز 27 مهرماه در استان آغاز شد و تا روز 29 آبان ماه به مدت 32 روز ادامه دارد و برای هر روستا یک یا دو مأمور در نظر گرفته شده است.



این مسئول تصریح کرد: سرشماری کشاورزی هر 10 سال یک بار اجرا می‌شود و اجرای آن امسال برای دومین بار به صورت آزمایشی صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه تمام استان‌ها در این سرشماری آزمایشی شرکت دارند یادآورشد: از هر استان یک دهستان انتخاب شده که در استان قزوین دهستان اقبال شرقی برای این منظور در نظر گرفته شده است.



عالی منش گفت: براساس سرشماري سال 90 دهستان اقبال شرقي 15 روستاي داراي سكنه با 14 هزار و 600 نفر جمعيت در قالب چهار هزار و 400 خانوار است كه در مورد اقلام کشاورزی این روستاها اطلاعات و آمار مربوطه جمع آوري مي شود.



عالی‌منش اظهارداشت: در حال حاضر كار جمع آوري اطلاعات در 50 درصد آباديهاي اين بخش به اتمام رسيده و در مابقي روستاها اجراي سر شماري در مراحل پاياني قرار دارد.



وي افزود: در اين سرشماري آزمايشي براي اولين بار از ابزار الكترونيكي تبلت به جاي پرسشنامه و حدود 800 قلم اطلاعاتي از بهره برداران كشاورزي و 46 قلم اطلاعاتي از هر آبادي جمع آوري شده است.