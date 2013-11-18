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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

سرهنگ پایمرد خبر داد:

کشف بیش از 10 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان رودسر

کشف بیش از 10 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان رودسر

رودسر - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی رودسر گفت: اکیپ عملیاتی ایست و بازرسی چابکسر شهرستان رودسر در حین کنترل خودروهای عبوری موفق به کشف مقدار 10 کیلو و 270 گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

سرهنگ پاسدار شعبان پایمرد در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف بیش از 10 کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد و افزود: اکیپ عملیاتی ایست و بازرسی چابکسر شهرستان رودسر در حین کنترل خودروهای عبوری در مدخل ورودی استان به یک دستگاه سمند مشکوک، دستور توقیف خودرو صادر و به مقر پلیس هدایت شد.

وی اظهار داشت: راننده و دو سرنشین این خودرو  که اهل و ساکن شهرستان آستارا و استان فارس بودند ماموران انتظامی در بازرسی از ساک دستی آنان موفق به کشف مقدار 10 کیلو و 270 گرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده نیروی انتظامی رودسر گفت: سه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی معرفی شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه مواد مخدر نوعی اهرم فشار در دست استکبار برای فشار بر سایر کشورهاست، افزود: با تمام فعالیت‌ ها و مبارزاتی که در خصوص مواد مخدر انجام می‌ گیرد تغییر الگوی مواد مصرفی به سمت مواد مخدر صنعتی و قرص‌ های روانگردان باعث آسیب‌ های اجتماعی، امنیتی، سلامت و بهداشت می‌ شود که باید خانواده‌ ها در این زمینه هوشیار باشند.

سرهنگ پایمرد اذعان داشت: مواد مخدر یک تهدید همه جانبه است و دستگاه‌ های ذیربط باید با همکاری سایر اقشار جامعه در زمینه جلوگیری از آلوده شدن جوانان به مواد مخدر تلاش کنند.
 

کد مطلب 2177557

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