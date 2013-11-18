به گزارش خبرنگار مهر، مسئول فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی قبل از ظهر دوشنبه ضمن خير مقدم به حضور استادان حفظ قرآن به بيان اهداف اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از برگزاري و راه‌اندازي جلسات محوري و ثابت حفظ قرآن در سطح استان پرداخت.

حجت‌الاسلام سعید آخوندی با بيان اهميت موضوع حفظ قرآن در كشور و استان، مهمترين هدف راه‌اندازي جلسات محوري حفظ را لبيك به نداي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در خصوص پرورش ده ميليون حافظ قرآن در كشور عنوان كرد.

وی اظهار داشت: هماهنگي ميان استادان برجسته حفظ قرآن کریم در سطح استان و مشهد مقدس در بيان روش‌هاي برتر و مؤثرتر حفظ قرآن به غناي فرهنگ حفظ در ميان اقشار مختلف جامعه قرآني كمك می کند و سبب افزايش كمي و كيفي حفاظ در سطح استان می‌شود.

این مقام مسئول استان اضافه کرد: اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برای نيل به اين هدف بزرگ اقدام به راه‌ندازي جلسات محوري و ثابت حفظ قرآن بین استادان در شهر مقدس مشهد کرده است.

آخوندی، نقطه قوت اين طرح را همراهي برجسته‌ترين معلمان و استادان حفظ قرآن در مشهد و استان برشمرد و گام بعدي اين طرح را کاهش مشکلات استادان حفظ قرآن كريم در سطح مشهد اعلام کرد.

وی بیان کرد: ظرفيت حفظ قرآن در استان بسيار بالا است و همين موضوع، مستلزم حمايت از روند افزايش حافظان قرآنی در مشهد و استان است.

در ادامه جلسه مسئول فرهنگی اداره اوقاف ناحیه سه مشهد ضمن بيان اهداف برگزاري و راه‌اندازي جلسات محوري و ثابت اساتید حفظ قرآن، برنامه‌هاي جلسه مذكور را براي دعوت‌شدگان و استادان حفظ قرآن كشور تشريح كرد.

حجت‌الاسلام رفعتی با تاکید بر اهميت حفظ قرآن در كشور و استان به بيان برخي از روش‌هاي موثر استادان گذشته در آموزش حفظ قرآن كريم پرداخت.

وی، برخورداري استادان حفظ قرآن در استان و مشهد را از روش‌هاي سنتي و تأثيرگذاری که با حمایت خیران قرآنی طرح حفظ سبب تشویق و ترغیب قرآن‌آموزان می‌شود، لازم و ضروري دانست.

رفعتی تصریح کرد: خادم واقعی قرآن به کسی گفته می‌شود که کارهای حضرت حجت(عج) را انجام دهد تا زمانی که امام عصر(عج) ظهور کنند و جامعه قرآنی تبدیل شود.

زهره باقری از استادان برجسته قرآنی مشهد با نگاهي تحليلي بر روش‌هاي حفظ قرآن كريم به بيان تجارب ارزنده خود و بررسي روش‌هاي حفظ قرآن كريم و مشکلات عدیده در بین قرآن‌آموزان و استادان پرداخت و در اين زمينه از حمایت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تشكر و قدرداني كرد.

گفتنی است: در اين جلسه تعداد 50 نفر از استادان مطرح و برجسته حفظ قرآن کریم حضور داشتند.