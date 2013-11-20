رضا خرم در گفتگو با خبرنگار مهر و در توضیح بیشتر این طرح گفت: قبل از اینکه علی مرادخانی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد مشغول به فعالیت شود در موزه موسیقی به دنبال این موضوع بودیم که در صورت امکان بنیاد استاد همایون خرم را راه‌اندازی کنیم اما به دلیل تغییر و تحولات سیاسی که طی ماه‌های گذشته در بدنه دولت صورت گرفت و وی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد مشغول به کار شد نمی توانستم اصرار داشته باشم که در این چند ماهه به فکر راه اندازی بنیاد باشد چراکه در این مدت کارهای عقب افتاده زیادی در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد که باید در ابتدا به آنها رسیدگی کرد و این توقع بی‌جایی است که بخواهم در هر شرایطی تشکیل بنیاد در اولویت کاری معاون هنری ارشاد قرار گیرد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه نزدیک به 2 ماه دیگر مصادف با سالگرد درگذشت پدرم خواهد بود برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده‌ایم که علاوه بر انجام یکسری از فعالیتهای موسیقایی اعم از انتشار کتاب و سایر موارد که در وقت مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد، اقداماتی هم برای تشکیل بنیاد انجام دهیم. البته مدتی است متوجه شدیم عنوان "بنیاد" منع قانونی دارد و ما نمی توانیم نسبت به تشکیل بنیاد همایون خرم اقدام کنیم اما طبق تحقیقاتی که انجام شده این اختیار را داریم که در صورت احراز صلاحیت‌های قانونی مورد نظر مراجع قانونی، نسبت به تاسیس موسسه فرهنگی هنری همایون خرم کارهایی را انجام دهیم.

خرم خاطرنشان کرد: هدف خانواده خرم از تشکیل چنین موسسه ای فقط حفظ نام پدرم نیست بلکه انگیزه اصلی ما از تاسیس چنین نهادی توجه به هنرمندان جوان و مستعد در عرصه موسیقی که زنده یاد خرم هم به آن تاکید زیادی داشت، است. برنامه‌های زیادی بعد از تشکیل موسسه داریم که به طور حتم برای علاقه مندان موسیقی قابل توجه خواهد بود اما به طور طبیعی تا وقتی در عمل شاهد تاسیس چنین نهادی نباشیم نمی توانیم به طور قطعی از کارها حرف بزنیم.

فرزند زنده یاد همایون خرم در بخش پایانی از صحبت‌هایش از جمع آوری تعدادی از وسایل شخصی استاد خرم و تحویل آن به موزه موسیقی خبر داد و گفت: موزه موسیقی از مدت ها پیش آمادگی خود را برای دریافت تعدادی از وسایل شخصی پدرم برای نمایش در موزه اعلام کرده بود. من هم به محض اعلام دوستان موزه موسیقی وسایل را کنار گذاشتم و منتظرم به محض تماس از سوی موزه موسیقی این وسایل را به این مکان منتقل کنم.

زنده یاد استاد همایون خرم که در اواخر عمر به بیماری سرطان روده مبتلا شده بود 28 دی ماه سال 91 در بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت.