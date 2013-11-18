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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

تصادف زنجیره‌ای 30 دستگاه خودرو در بزرگراه / انسداد 2 ساعته بزرگراه

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: به علت پخش شدن روغن در سطح یکی از بزرگراههای اصفهان 30 دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

سرهنگ محسن مهرآیی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 6 و 30 دقیقه صبح دیروز یک دستگاه کامیونت پادسان که در مسیر شمال به جنوب اتوبان شهید آقابابایی اصفهان در حال حرکت بود محموله اش به دلیل نقص فنی در دو کیلومتر در سطح بزرگراه ریخته می شود.

وی ادامه داد: بر اثر لغزندگی سطح بزرگراه 30 دستگاه خودرو به علت از دست دادن کنترل با یکدیگر و گاردریل کنار بزرگراه برخورد کردند.

به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری راهور، بلافاصله پس از اطلاع ماموران راهنمایی و رانندگی، نیروهای آتش نشانی و شهرداری در محل حاضر شده و با مسدود کردن بزرگراه اقدام به پاکسازی کردند.

30 وسیله نقلیه به وسیله نیروهای امداد از محل خارج و اقدامات لازم برای دریافت خسارت آنها انجام شد.

کد مطلب 2177668

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