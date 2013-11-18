جلوگیری کامل از ورود موادمخدر کاروانی در مرزهای شرقی کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر دوشنبه در پایان مراسم معارفه استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگاران و رسانه های گروهی این استان اضافه کرد: در حال حاضر هزار و 580 کیلومتر مرز در بخش شرقی کشور با هوشیاری و فداکاری مرزداران و نیروهای امنیتی و نیز انسداد مرزی تحت کنترل است.

وی با اشاره به موفقیت ایران در جلوگیری از ورود موادمخدر از مرزهای شرقی یادآور شد: تا پیش از این با ورود موادمخدر کاروانی از مرزهای شرقی روبرو بودیم، اما در سایه اقدامات انجام شده در دو بخش نیروی انسانی و تجهیزات دیگر شاهد پدیده ای به عنوان ورود کاروانی موادمخدر نیستیم.

رحمانی فضلی ایران را مقتدرترین و جدی ترین کشور برای مقابله با موادمخدر در جهان خواند و تصریح کرد: البته در این خصوص تاکنون هزینه های زیادی به لحاظ انسانی و مادی پرداخت کرده ایم.

وی با بیان اینکه مبارزه با موادمخدر نیازمند همکاری و تعامل کشورهای منطقه است، یادآور شد: تمام کشورها باید به تعهدات خود در زمینه مبارزه با موادمخدر عمل کنند تا ایران در این مسیر تنها نباشد.

وزیر کشور همچنین در خصوص ارتباط دو جانبه با کشور جمهوری آذربایجان تاکید کرد که مبنای جمهوری اسلامی با تمام کشورهای منطقه و همسایه اصل برادری است و جمهوری آذربایجان نیز با داشتن اشتراک فرهنگی و دینی ظرفیت گسترده ای برای ارتباط با ایران دارد.

وی همچنین در خصوص تغییر استانداران و بحث مشورت با نمایندگان برای انتخاب استاندار یادآور شد: این مسئله سیاسی نیست و با وجود اینکه این مسیر طولانی شده اما استاندارانی که تاکنون انتخاب شده اند از ویژگی های برجسته ای نظیر تجربه، تعامل، پاک دستی و... برخوردار بوده اند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان ولی فقیه در استان ها نیز در این خصوص تعامل گسترده ای صورت گرفته است، ادامه داد: استاندار جدید اردبیل نیز با رای قاطع هیئت دولت انتخاب شد و در واقع می توانم بگویم با توجه به سوابق، حمایت ها و تعاملات صورت گرفته بهترین استانداری است که تاکنون معرفی کرده ام.

وی تغییر استانداران و جابجایی های صورت گرفته را تغییر رویکرد و نگرش عنوان کرد و تصریح کرد: این همان تغییری است که مردم در قالب رای خود انجام دادند و روحانی را انتخاب کردند.