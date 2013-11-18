سالانه 38 هزار واحد خون به طور متوسط در لرستان اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین تروند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهدای سالانه 38 هزار واحد خون به طور متوسط در لرستان اظهار داشت: یک اهدا کننده خون استان لرستان تا کنون 119 بار خون اهدا کرده است.

وی با اشاره به میزان اهدا خون توسط اهدا کنندگان مستمر خون استان لرستان طی هفت ماه نخست سالجاری بیان داشت: در مدت زمان یاد شده بیش از 10 هزار و 718 واحد توسط اهدا کنندگان مستمر خون استان اهدا شده است.

مدیر کل انتقال خون استان لرستان با اشاره به میانگین سالانه اهدا خون در لرستان تصریح کرد: این میزان در سال 38 هزار واحد خون است.

تروند ادامه داد: حدود 50 درصد از این میزان خون اهدایی در لرستان توسط اهدا کنندگان مستمر خون این استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: در مجموع در مدت زمان یاد شده بیش از 22 هزار و 642 واحد خون توسط مردم لرستان اهدا شده است.

بنابر این گزارش مسعود فرج الهی با داشتن گروه خونی o منفی رکوردار اهدای خون در لرستان است. سابقه اهدا خون این فرد حتی به قبل از احداث پایگاه انتقال خون در مرکز لرستان بازمی گردد و شاید به همین خاطر است که بخشی از سوابق وی در این پایگاه ثبت نشده است. با این حال حتی بدون سوابق ثبت نشده باز هم مسعود فرج الهی رکوردار اهدا خون در لرستان است. مرد میانسالی که می گوید برای اولین در 17 سالگی خون داده است.