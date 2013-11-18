توسعه زیرساخت های مخابراتی اولين گام برای پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد حکمت ظهر امروز در مراسم توديع معارفه مدير عامل شركت مخابرات استان كردستان كه با حضور مسئولان كشوري و استاني در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته و اهداف و رسالت هاي شرکت مخابرات ایران با نگرش دیگری شکل گرفت و تبدیل به یک بنگاه خصوصی شد.

وي بيان كرد: امكان بهره‌ وری، استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت‌ های مخابرات وجود دارد و اين شركت طي چند سال اخير دوران‌ مختلفي را پشت سر گذاشته است و به همين دليل انتظار مي رود که بتوانیم نقش مؤثری برای خدمت به مردم داشته باشیم.

مدیرعامل شركت مخابرات استان كردستان بیان کرد: یکی از مهمترین ابزارهای این تحول مشتری‌ طلبی است و با توجه به اینکه مخابرات یک بنگاه اقتصادی بعد از خصوصی‌ سازی بوده، بحث چابک‌ سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

حكمت عنوان كرد: تملک زمین BTS مخابرات موجب بهتر و موثرتر كردن خدمات به مردم كردستان مي شود و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ هاي اجرایی با شرکت مخابرات ضامن تحقق اهداف کلان و خرد این شرکت است.

مدیر عامل سابق شركت مخابرات کردستان نیز در این مراسم به ارائه گزارشی از عملکرد خویش در طول پنج سال مدیریتش بر مخابرات استان پرداخت و از صرفه‌ جویی یک میلیارد تومانی در عملیات‌ های عمرانی و اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان مخابرات استان با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان خبر داد.

سعيد احمدي بيان كرد: ارتقاء جایگاه مخابرات کردستان از رتبه 21 کشور به رتبه هشت در سال جاری و توسعه زیرساخت‌ های مخابراتی در مناطق روستایی و دورافتاده استان از اهم فعاليت هاي شركت در چند سال اخير بوده است.