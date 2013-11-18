شورای فنی بر عملکرد تیم های فوتبال آلومینیوم نظارت می کند/دخالتی در امور فنی تیم نداشته ام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سدید بعد از ظهر دوشنبه در جمع منتخبین پیشکسوتان فوتبال استان هرمزگان با بیان اینکه تجربه پیشکسوتان همواره گوهر گرانبهایی است که غافل مانده اند، اظهار کرد: از روز نخست حضورم در مسند مدیریت باشگاه آلومینیوم المهدی به دنبال دعوت از پیشکوستان و استفاده از تجارب و دانششان در مسیر رشد و موفقیت بودم که متأسفانه برخی دلایل مانع از این کار شد.

وی با بیان اینکه جامعه برای رسیدن پشکسوتان به این درجه هزینه کرده است و نباید این هزینه بدون نتیجه و بلااستفاده بماند، تصریح کرد: توقعات مردم و هواداران از تیم آلومینیوم بالارفته است و همگی انتظار بازگشت این تیم به لیگ برتر دارند و تمامی حمایت های مسئولان کارخانه آلومینیوم و مسئولان باشگاه در این مسیر است تا بتوانیم دل مردم را شاد کرده و ذره ای از زحمات کارگرانی که در در پای کوره ها شبانه روز مشغول تلاش هستند را جبران کنیم.

سدید با اشاره به اینکه درصدد تشکیل شورای ورزشی و فنی با حضور تمامی پیشکسوتان در جهت مشاوره و بهبود وضعیت تمامی تیم ها از بزرگسالان تا پایه آلومینیوم هستیم، خاطرنشان کرد: در این مدت هیچ دخالتی در امر فنی نکردم و نمی کنم اما باید با استفاده و بهره گیری از پیشکوستان باتجربه و خبره علل نتایج گذشته و هدف گذاری آینده را برنامه ریزی کنیم و به نوعی این کمیته کمک حال و مانند بال در کنار کادرفنی به حرکت پیشرو سرعت بیشتری دهند.

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان با بیان اینکه هیچگاه اعتبار و آبروی خود را پای کسی نمی گزارم، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی جریانات منر به حاشیه کشیدن فوتبال هرمزگان و عدم موفقیت آن شده اند و بنده عضو هیچ باند و گروهی نبوده و نمی شوم و تنها هدفم موفقیت تیم آلومینیوم است.

وی در پایان گفت: همگی باید برای رسیدن به هدف نهایی حرکت کنیم و با اتحاد و هماهنگی و همدلی تنها انگیزه مان خوشحالی مردم هرمزگان باشد.

لازم به ذکر است، در این جلسه آقایان حسن فلامرزی،محسن قلاب زاده، حسین عطار، اسماعیل رزاق پور و محمد زراعتکار به عنوان منتخبین پیشکسوتان حاضر بوده و به بیان نظرات خود پرداختند. همچنین در این جلسه مقرر شد جلسات این منتخبین با مدیرعامل باشگاه به صورت هفتگی برگزار و ارزیابی فنی تیم فوتبال به صورت هفتگی ارائه شود.