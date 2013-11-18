نخستین دوره تخصصي پيش بيمارستاني در تايباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صيادي بعد از ظهر دوشنبه در محل هلال احمر این شهرستان اظهار کرد: در چرخه مديريت پيش گيري، اولين گام به منظور ايجاد آمادگي لازم برای پاسخ گويي به حوادث و سوانح، آموزش و تربيت افراد متخصص است.

رئیس جمعیت هلال احمر تایباد بیان کرد: پاسخ گويي سريع، موثر و كار آمد به حوادث و سوانح در كوتاهترين زمان ممكن مستلزم وجود نيروهاي آموزش ديده است.

صيادي گفت: برگزاري دوره هاي تخصصي علاوه بر بالا بردن توان امدادي نيروها، آمادگي آنان را برای حضور مناسب در صحنه هاي حادثه بعنوان كمك دهنده اول تقويت مي کند و آموزش راه و روش نوين و مدرن علمي را نيز بهمراه دارد و امدادگران و نجاتگران با اصول صحيح و به روز مسائل امداد و نجات آشنا مي شوند.

وی افزود: از امدادگران ابتدا آزمون ورودي و تست آمادگي جسماني گرفته شد و پس از آن 28 نفر برگزيده، كار خود را در كلاس زير نظر اساتيد مجرب با سر فصلهاي ترياژ، ارزيابي صحنه و محيط حادثه، تثبيت پزشكي مصدوم، شرح وظايف نجاتگر پيش بيمارستاني، لوله گذاري یا تراشه، آسيب هاي شايع پس از سوانح، فوريتهاي نجات درماني، انتقال مصدوم و... شروع کردند كه پس از پايان دوره آزمون تئوري وعملي از شركت كنندگان بعمل آمد و به پذيرفته شدگان نهایی گواهينامه دوره تخصصي پيش بيمارستاني اعطا مي شود.