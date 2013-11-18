هیئت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که عصر امروز دوشنبه در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان برگزار شد با رای گیری اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه جدید این سازمان انتخاب شدند.

در این جلسه حسین رضایی به عنوان رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان انتخاب شد.

همچنین صادق مریدی به عنوان نایب رئیس اول و همت الله کمانگیر به عنوان نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان پس از رای گیری توسط هیئت مدیره معرفی شدند.

مجید جی افرام به عنوان خزانه دار و عبدالرضا نوری نیز به عنوان دبیر جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان انتخاب شدند.

بنابر این گزارش پیش از این مسئولیت ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان را علی حیدر عبدی پور بر عهده داشت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان دارای نزدیک به شش هزار نفر عضو در رشته های هفت گانه عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک است.