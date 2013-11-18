تیم بسکتبال هفت الماس قزوین مغلوب مهرام تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور عصر دوشنبه تیم های هفت الماس قزوین و مهرام تهران در سالن شهید بابایی قزوین و در حضور بیش از یک هزار تماشاگر مشتاق قزوینی به دیدار هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 71 بر 58 به سود تیم قدرتمند مهرام تهران به پایان رسید.



در کوارتر اول این دیدار تیم مهرام با اختلاف یک امتیاز و با نتیجه 15 بر 14 توانست بر حریف قزوینی خود غلبه کند.



کوارتر دوم را نیز مهرام با اختلاف 9 امتیاز و با نتیجه 23 بر 14 از آن خود کرد تا بتواند نیمه اول را با حساب 37بر 28 پیروز شود.



در نیمه دوم و در حالی که بازیکنان هفت الماس قزوین تلاش بسیاری برای جبران نتیجه می کردند تیم مهرام توانست اکثر امتیازات را از آن خود کند و با تجربه ای که دارد این بازی را با نتیجه 71 بر 58 به سود خود به پایان برساند.



تیم مهرام با این پیروزی در صدر جدول قرار گرفت و هفت الماس نیز با یک شکست و یک پیروزی به صورت موقت در جایگاه ششم ایستاد.



تیم هفت الماس قزوین برای اولین بار است که در لیگ برتر بسکتبال شرکت می کند.





