عضویت در سرای روزنامه نگاران خوزستان از مرز 250 نفر گذشت

محمد رضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: بیش از 250 نفر خبرنگار، عکاس و نیروهای مطبوعاتی محلی و سراسری و خبرگزاری های خوزستان به عضویت سرای روزنامه نگاران در آمدند.

وی افزود: افرادی که عضو سرای روزنامه نگاران خوزستان شده اند خبرنگار، عکاس، ویراستار، کارمندان اداری، سردبیر و مدیر مسوول نشریات محلی و منطقه ای و همچنین سرپرستی روزنامه های سراسری و خبرگزاری ها هستند.

مدیر سرای روزنامه نگاران خوزستان تصریح کرد: تا کنون 90 کارت عضویت در تهران صادر و به استان گردیده که بین اعضا توزیع شده است و امیدواریم به زودی شاهد ارسال مابقی کارتهای عضویت به استان باشیم.

ایزدی اظهار کرد: اعضایی که تاکنون کارت بازدید از اماکن گردشگری و فرم عضویت در کتابخانه های استان و همچنین رسانه هایی که تاکنون راهنمای تلفن ( رسانه و روابط عمومی ) را دریافت نکرده اند، می توانند همه روزه از ساعت 8 صبح تا 14 به جز روزهای تعطیل به این سرا مراجعه و تحویل بگیرند.