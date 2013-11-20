ضرورت حمایت بیش از پیش فعالیت های جهاد دانشگاهی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح چهارشنبه در نشستی با رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان در محل استانداری یکی از مهمترین دغدغه های در حال حاضر استان را اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی اعلام کرد و افزود: جهاد دانشگاهی بستر خوبی برای برنامه ریزی در خصوص مهارت افزایی و ایجاد بسترهای اشتغال است.

وی با بیان اینکه استان سمنان در بخشهای مختلف رشد خوبی داشته است اما نباید مسیر توسعه را تبدیل به مسیر رشد کرد، تصریح کرد: باید تمامی فعالیت ها در راستای توسعه متوازن باشد که در این راستا باید با تحلیل های آماری دقیق انحراف از مسیر توسعه را جلوگیری و حرکت به سمت توسعه را شتاب بخشید.

استاندار سمنان ایجاد تفکر کارآفرینی و ترویج اشتغال های خانگی و ایجاد ارزش افزوده و تولید سرمایه دانش محور با آموزش های اشتغال محور و هدفمند با انجام نیاز سنجی را از راهکارهای ایجاد اشتغال برشمرد.

وکیلی با بیان اینکه از ظرفیت های جهاد دانشگاهی استان در بخش های مختلف باید استفاده کرد، افزود: در جلسات و شوراهای مختلف به مدیران تاکید می شود تا از ظرفیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی استان استفاده کنند ما از فعالیت های جهاد دانشگاهی در استان سمنان حمایت می کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی این نهاد در استان سمنان را ارائه کرد و افزود: طی یک سال گذشته موافقت ایجاد زمینه دو گروه پژوهشی بهره وری و توسعه کارآفرینی و برنامه ریزی گردشگری کویر اخذ و نمایندگی خون بند ناف و آزمایشگاه مصالح ساختمانی و مواد معدنی بعنوان آزمایشگاه همکار استاندارد در استان ایجاد شده است.

حسن رهایی تصریح کرد: قریب به 10 هزار نفر نیز در سطح استان سمنان از آموزشهای تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی که با رویکرد توانمند سازی و اشتغال محور بوده است بهره مند شده اند.

وی در خاتمه اظهار داشت: مرکز آموزش عالی عملی کاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز با ارتقای سطح کمی و کیفی خود توانست بعنوان مرکز نمونه کشوری در سال 92 معرفی شود و در حوزه فرهنگی نیز فعالیت رسانه ای خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری قرآنی ایکنا و برگزاری گفتمان های دینی و اجتماعی نیز از فعالیتهای شاخص بوده است.