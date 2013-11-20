ترويج فرهنگ كتابخواني گامي در اعتلاي فرهنگ/ حضور 400 ناشر در نمايشگاه كتاب همدان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین راهبردها و محورهای تحقق برنامه ریزی های صحیح فرهنگی، ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه و ایجاد انگیزه و احساس نیاز بین مخاطبان در جامعه است، کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبان و علاقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دارد و بخشی از سبد فرهنگی این اقشار را به خود اختصاص می دهد.

عادت به مطالعه در رشد همه جانبه و در همه سطوح اجتماع جایگاه ویژه ای داشته و از طرفي فرهنگ كتاب و كتاب خواني بايد در بين اقشار مختلف جامعه ترويج و اشاعه پيدا كند كه اين امر مستلزم همكاري نهاد ها و سازمان هاي دولتي در جامعه است.

بر همين اساس اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان اقدام به برگزاري هشتمين نمايشگاه سراسرس كتاب استان همدان كرده است، كه هدف اصلي از برپايي اين نمايشگاه ترويج و اشاعه فرهنگ كتاب و كتاب خواني در جامعه به ويژه در استان همدان است.

اين نمايشگاه پيش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولين استاني و شركت بيش از 400 ناشر برجسته كشور در محل نمايشگاه بين المللي همدان گشايش يافت.

هشتمين نمايشگاه كتاب همدان داراي غرفه هاي متعددي است

اين نمايشگاه داراي غرفه هاي بسياري در موضوعات مختلف مانند فرهنگ و مذهب و ايثار و محرم، كودك و نوجوان و علوم سياسي و اجتماعي و روانشناسي و دانش هسته اي و آثاري از خاطرات دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

هشتمين نمايشگاه سراسري كتاب استان همدان در نخستين روز از گشايش خود با استقبال چشمگير مردم مواجه بود كه در بين اين افراد نوجوانان و جوانان زيادي به چشم مي خوردند كه با اشتياق فراواني براي پيدا كردن كتاب مورد نظر خود در بين غرفه ها جستجو مي كردند.

از ديگر داوطلبان پر و پا قرص نمايشگاه كتاب دانشجويان رشته هاي مختلف بودند كه با هدف يافتن كتاب هاي علمي در زمينه رشته تحصيلي خود و يا رشته هاي ديگر از غرفه هاي متعدد اين نمايشگاه ديدن مي كردند.

يكي از دانشجويان رشته علوم اجتماعي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برپايي اين نمايشگاه ها علاوه بر ارتقا فرهنگ كتاب و كتاب خواني موجب آشنايي اقشار مختلف جامعه به ويژه دانشجويان با كتاب هاي جديد منتشر شده در زمينه هاي علمي است.

رضا علويه با اشاره به اينكه غرفه هاي شركت كننده در اين نمايشگاه از لحاظ كيفيت بسيار بالا است، عنوان داشت: اين نمايشگاه از نظر ارائه كتاب هاي علمي در رشته هاي مختلف تنوع زيادي داشته و مي توان گفت در رشته علوم اجتماعي كتاب هاي معتبري را ارائه كرده است.

يكي از دانش اموزان به خبرنگار مهر گفت: مدارس در آشنا سازي كودكان و نوجوانان با فرهنگ كتاب خواني در جامعه نقش مهمي را ايفا مي كنند و مسئولين مدارس بايد زمينه آشنا سازي نوجوانان با كتاب را فراهم سازند.

سيما نادري با اشاره به اينكه كتاب زمينه مناسبي براي ارتقا سطح علمي دانش آموزان است، افزود: بر پايي نمايشگاه ها در شهرستان ها مي تواند زمينه بسيار مناسبي را براي آموزش دانش آموزان شهرستاني با فرهنگ كتاب و كتاب خواني است.

400 ناشر برجسته از كشور در هشتمين نمايشگاه سراسري استان همدان حضور دارند

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان در گفت گو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در اين نمايشگاه 400 ناشر برجسته كتاب از كشور حضور دارند، اظهار داشت: اين نمايشگاه داراي 191 غرفه و 32 هزار عنوان كتاب و دو ميليون و 500 هزار جلد كتاب است.

بيات عنوان داشت: اين نمايشگاه از 28 آبان ماه تا 3 آذر ادامه داشته و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پذيراي عموم علاقه مندان به كتاب و كتاب خواني بوده و دارا ي 40 درصد تخفيف براي كتاب ها است.

وي با اشاره به اينكه كتاب وسيله اي كارآمد در بهينه سازي فرهنگ جامعه است، بيان داشت: موضوع كتابت در رشد حيات اجتماعي تاثير بسزايي داشته و روح يك جامعه با وجود اين مهم بارور مي شود.

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان با اشاره به ويژگي هاي اين نمايشگاه ابراز داشت: تشكيل بخش هاي نمايشگاهي مانند آثار هنر تجسمي با موضوع محرم، آثاري از امام خميني (ره) و مقام رهبري و آثار ايثار و شهادت و آثاري از دستگاه هاي فرهنگي از جمله اين ويژگي ها است.

شهردار شهرستان همدان با اشاره به اينكه كتاب و كتاب خواني در ارتقا حوزه شناختي انسان تاثير بالايي دارد، بيان داشت: كتاب و كتاب خواني زمينه مناسبي براي مقابله با هجمه هاي فرهنگي و شبيخون فرهنگي دشمنان است.

امير رضا يوسفيان با بيان اينكه دستگاه هاي دولتي نقش مهمي را در ترويج فرهنگ كتاب خواني در جامعه ايفا مي كنند، بيان داشت: شهرداري همدان تمام تلاش خود را در برپايي اين نمايشگاه ها انجام داده و براي ترويج فرهنگ و اشاعه كتاب خواني در همدان اقداملات لازم را انجام مي دهد.

سرانه مطالعه در ايران 18 دقيقه در روز است

يكي از كارشناسان اجتماعي در گفتگو با خبرنگار مهر سرانه مطاله در ايران را 18 دقيقه در روز اعلام كرد و عنوان داشت: سرانه مطالعه در كشور بر اساس آمار ها نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته به طوريكه در سال 76 ميانگين 6 دقيقه و در سال 87 به 18 دقيقه رسيده است.

ناهيد روحاني با اشاره به اينكه افراد مجرد نسبت به متاهلين مطالعه بيشتري دارند، ابراز داشت: يكی از راه های ترویج فرهنگ كتابخوانی، مردمی كردن و تامین منابع و ایجاد انگیزه در افراد جامعه بوده و برپايي نمايشگاه ها ي كتاب يكي از اين راهكار ها به شمار مي آيد.

وي با بيان اينكه از مهم ترین عوامل برای انجام این امر، ایجاد انگیزه و احساس نیاز به كتاب و كتابخوانی و ایجاد رفتاری به نام مطالعه میان مخاطبان در جامعه است، اظهار داشت: برای ایجاد احساس نیاز و انگیزه باید از مرحله آگاهی گذر كرده و مرحله آگاهی می تواند به كمك وسایل ارتباط جمعی، بروشورها و تابلوی اعلانات و جلسات معرفی و نقد و... برای مخاطبان ایجاد شود.

با توجه به مطالب عنوان شده مي توان اذعان داشت كه برگزاري نمايشگاه هاي كتاب در راستاي ترويج فرهنگ كتاب خواني در جامعه به ويژه در بين قشر جوان تاثير بسازيي داشته و برپايي اين نمايشگاه ها نيازمند ياراي مسئولين دستگاه ها و ارگان هاي دولتي است.