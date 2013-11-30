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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

خاتمی خبر داد:

رشد 21 درصدی کشفیات شکار و صید در شاهرود

رشد 21 درصدی کشفیات شکار و صید در شاهرود

شاهرود – خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود با بیان اینکه میزان کشف جرایم شکار در این شهرستان 21 درصد رشد داشت، گفت: حداقل 10 گروه از متخلفان قبل از شکار دستگیر شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خاتمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود با اشاره به بررسی عملکرد یگان حفاظت این اداره اظهار داشت: میزان کشف جرایم شکار و صید در هشت ماه ابتدای سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: با گشت و کنترل منظم مناطق تحت مدیریت در شاهرود علی رغم کمبود نیرو کشفیات شروع به شکار نیز رشد خوبی داشته که منجر به ممانعت از شکار بیشتر جانوران وحشی شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود در خاتمه با اشاره به اینکه حداقل 10 گروه از متخلفان قبل از شکار دستگیر شده اند اظهار داشت: حداقل 12 راس پستاندار نسبت به دوره مشابه سال قبل در شاهرود کمتر شکار شده است.

کد مطلب 2178405

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