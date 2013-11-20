«ذبیح» اولین رمان عاشقانه بیگدلی به نقطه پایان رسید

احمد بیگدلی داستان نویس پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان تالیف رمان عاشقانه خود با عنوان «ذبیح» خبر داد و گفت: قهرمان اصلی این رمان یک نقاش و طراح است و هفت داستان به هم پیوسته حول و حوش شخصیت وی در این رمان شکل گرفته است.
وی افزود: آخرین داستان بههم پیوسته از این مجموعه با عنوان «بیبیدل» را به تازگی به پایان بردهام و امیدوارم بتوانم برای این رمان ناشری پیدا کنم.
به گفته بیگدلی، داستان ذبیح از کشته شدن یک دانشجو بر اثر یک حادثه آغاز میشود و در ادامه نویسنده به عنوان دوست و رفیق و راوی داستان، وارد فضای زندگی او میشود و اجازه پیدا میکند به اتاق او برود و به دستنوشتهها و خلوت او دسترسی داشته باشد. راوی در این ورود و با توجه به ارتباط عاطفی که با این دانشجو دارد، به مجموعهای از اطلاعات و داشتههای او دسترسی پیدا میکند و در عین حال خود نیز دچار یک رابطه عاطفی و عاشقانه با خواهر او میشود.
وی همچنین تاکید کرد: بخشهای به هم پیوسته این رمان با موضوعات مختلفی نوشته شده است. از آن جله موضوعات اجتماعی مانند مشکلات زنان ایلامی و شیوع پدیده خودسوزی میان آنها است که در قالب تحقیقاتی که دانشجو انجام داده است، راوی به آن دست پیدا میکند.
بیگدلی در ادامه این گفتگو همچنین از صدور مجوز انتشار مجموعه داستان «ارواح ماه مهر» خبر داد و گفت: آنطور که نشر افراز به من اعلام کرده است به توجه به صدور مجوز انتشار این کتاب، تا پایان پاییز این مجموعه وانه بازار کتاب میشود.
وی در عین حال تصریح کرد: مجموعه نمایشنامههای من با عنوان «دالو و چند نمایشنامه دیگر» کماکان توسط این ناشر و در انتظار کسب مجوز به سر میبرند.
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