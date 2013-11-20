14 درصد جمعیت 75 میلیونی کشور بی سوادند/ بیشتر تصادفات منجر فوت مربوط به رانندگان بی سواد است

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بيش از 9 ميليون و 715 هزار بي سواد در گروه سني بالاي 6 سال در كشور شناسايي شده اند که باید اقدامات ویژه ای را برای سوادآموزی آنها انجام دهیم. در حال حاضر، بيش از سه ميليون و 456 هزار بي سواد در گروه سني 10 تا 49 سال در كشور شناسايي شده است كه 6.8 دهم درصد جمعيت كشور است.

باقرزاده درباره اینکه تنها تا پایان برنامه پنجم توسعه دو سال زمان باقی مانده است و آیا می توان در این فرصت کوتاه، جامعه هدف بی سوادان را جذب تحصیل و سوادآموزی کرد، گفت: راه اندازي بانك اطلاعاتي اسمي بي سوادان، تهيه شناسنامه تحصيلي شهروندان زير 50 سال ، تنوع در روشهاي تدريس، انسداد مبادي ورودي بي سوادي در مقطع ابتدايي، توسعه آموزشهاي فرد به فرد، افزايش كيفيت آموزش و تغيير شيوه و كتابهاي درسي سوادآموزان از مهمترين برنامه هاي اين سازمان براي ريشه كني بي سوادي در کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه است.

وی ادامه داد: البته در کنار اقدامات ما لازم است که مرکز آمار ایران نیز اطلاعات اسمی افراد را در اختیار ما قرار دهد. از سوی دیگر سازمان صدا و سیما نقش پررنگی در افزایش انگیزه بیسوادان دارد و باید به روشهای مختلف معایب بی سوادی را برای این قشر تکرار کند تا آنها تشویق به سوادآموزی شوند. اگر همه این عوامل همسو با هم فعالیت کنند، قطعاً تا پایان برنامه پنجم توسعه جشن ریشه کنی بی سوادی را خواهیم گرفت.



بیشتر تصادفات منجر به فوت برای کسانی است که سواد اولیه را ندارند

به گفته باقرزاده گفت:بی سواد در دنیا با سه ویژگی آسیب دیده، آسیب پذیر و آسیب رسان شناخته می شود و به همین دلیل باید به امر سوادآموزی توجه کرده و برای حل آن برنامه ریزی کرد. به عنوان مثال بر اساس آمار، عمده تصادفات منجر به فوت یا تصادفات سنگین از سوی کسانی است که سواد اولیه را ندارند. دلیل آن هم این است که مقررات یا التزام مقررات راهنمایی و رانندگی را نمی دانند، بنابراین می توان گفت که با ریشه کنی بی سوادی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از جمله موضوع فرهنگ ترافیک و رانندگی حل می شود.

رئيس سازمان سوادآموزي كشور درباره بیشترین استانهای دارای بی سواد گفت: استانهاي تهران، مازندران، سمنان و اصفهان كمترين بي سواد و استانهاي سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي، كردستان و كرمان بيشترين بي سواد را در كشور دارند.

