به گزارش خبرنگار مهر، موفقیت‌های اخیر در فوتبال استان کرمان طی سالهای گذشته نشان داده است که بدون شک کرمان قطب اصلی فوتبال شرق کشور محسوب می شود این مسئله را می‌توان در موفقیت تیمهای فوتبال استان کرمان طی سالها مشاهده کرد.

حضور مس کرمان و مس سرچشمه در لیگ برتر و همچنین حضور مستمر تیمهای فوتبال گل گهر و مس رفسنجان در لیگ دسته اول فوتبال و درخشش این تیمها در جام حذفی نمونه ای از این موفقیت‌ها است.

در این میان اما تیم فوتبال بانوان شهرداری بم بسیار بالانر از تیم‌های مردان در لیگ برتر خوش درخشیده است. این تیم در چهار سال حضور خود در لیگ برتر فوتبال بانوان و با بودجه‌ای بسیار اندک سه بار قهرمان این مسابقات شده و یک بار نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داده است و لقب قطب فوتبال زنان کشور را نصیب بم کرده است.

بم به قطب فوتبال بانوان کشور تبدیل شده است

شهری که زیر بار مصیبت زمین لرزه قدم خم کرده بود امروز نامش توسط طنان و بانوان فوتبالیست بمی در سطح آسیا برده می شود و مرکز روحیه بخشی به مردان و زنان این شهر است.

غیرت زنان بمی بر پول‌های هنگفت سایر تیمها برتری دارد

نکته قابل توجه اینکه این تیم در فصل جاری نیز قهرمان نیم فصل شده است و فصول قبل نیز در اکثر بازی‌ها نیز با اختلاف بالا توانسته تیمهای پیش رو را شکست دهد و پیش از پایان فصل قهرمانی خود را مسجل کند.

این مسئله نشان دهنده توانمندی بالای بانوان بمی در فوتبال کشور است، این تیم با تمام موفقیتهای چشمگیرش اما هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است و تنها با حمایتهای شهرداری بم بوده است که توانسته به این موفقیتها دست یابد.

اما اگر نگاهی به وضعیت مالی شهرداری بم بکنیم به خوبی می‌توان دریافت که این تیم به دلیل وضعیت نچندان مطلوب مالی شهرداری بم با شرایط مالی نا مناسبی دست و پنجه نرم کرده است و شهرداری بم نیز برای حمایت از این تیم تمام تلاش خود را کرده است.

پس از زمین لرزه بم بسیاری از ساخت و سازها صورت گرفته است و در حقیقت بسیاری از پروژه‌های ساختمان‌سازی در این شهر متوقف شده و درآمدزایی شهرداری نیز عملا مختل شده است.

اما شهرداری بم تنها برای حمایت از ورزش بانوان و علاقمندی مدیران این مجموعه شهری به ورزش همچنان پا به رکاب است.

تیم فوتبال بانوان بم می توانند بر بام فوتبال آسیا قرار گیرند

اما هیچ یک از کارخانه‌ها و صنایع استان کرمان و حتی مدیران ورزشی و غیر ورزشی استان در راستای حمایت از این تیم گامی برنداشته اند که اگر این چنین بود تیم بم بدون شک بر بام قاره کهن می درخشید.

کرمان استانی معدنی و صنعتی محسوب می شود که مجموعه های صنعتی با بودجه چشمگیر دارد اما هیچ یک برای حمایت از تیم شهرداری بم پیش قدم نشده اند.

از سوی دیگر حمایتی هم از سوی مسئولان استان از این تیم نشده است نکته قابل توجه اینکه تمام حمایتها و بودجه استان کرمان به نوعی به تیم‌های فوتبال مردان سرازیر شده است.

اما اگر نگاهی به فوتبال مردان استان کرمان بکنیم با نتایج غیر قابل قبول به خصوص در فصل جاری مواجه می شویم که اکثرا شامل بستن قراردادهای سنگین مالی با بازیکنان درجه چندم از استانهای دیگر شده است و نتیجه آن هم قعر نشینی مس کرمان در لیگ برتر فوتبال است.

این تیم حتی یک برد نیز در فصل جاری کسب نکرده است و سایر تیمهای فوتبال استان کرمان هم در سال جاری نتوانسته اند نتایج قابل قبولی کسب کنند. اما تمام بودجه فوتبال کرمان نصیب این تیم و بازیکنانش شده است.

در سوی دیگر سکه تیم شهرداری بم قرار دارد که اکثر بازیکنان این تیم زنان استان کرمان به خصوص زنان شهر بم هستند که بدون هیچ گونه امکانات قابل توجهی توانسته‌اند چندین سال متوالی قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان را با وجود تیمهای متولی که در این لیگ حضور دارند نصیب استان کرمان کنند.

تمام سفرهای شهرداری بم با اتوبوس انجام می شود

در حالیکه تمام امکانات فوتبال استان کرمان به تیم‌های مردان اختصاص یافته است تیم شهرداری بم حتی در تامین لباس و کفش ورزشی با مشکل مواجه است و تمام سفرهای خود را در فصل جاری با اتوبوس انجام داده اما هم اکنون قهرمان نیم فصل است.

خبرنگار مهر برای پیگیری وضعیت این تیم با مسئول ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی کرمان تماس گرفت. بیتا گرامی در خصوص شهرداری بم گفت: اطلاعات جامعی در خصوص این تیم در دست ندارد و باید ارتباط این تیم با اداره کل تربیت بدنی بیشتر باشد که این امر هم از کانال هیئت فوتبال انجام می شود.

وی گفت: در جلسه‌ای که طی روزهای آتی با هیئت فوتبال کرمان برقرار می کند سعی می کند بیشتر در جریان مسائل این تیم قرار گیرد.

گرامی ابراز امیدواری کرد که بتواند در آینده نزدیک حمایت از این تیم را بیشتر کند.

مسئولان به اندازه بازیکن ذخیره تیم قعرنشین لیگ برتر مردان برای قهرمان لیگ زنان ارزش قائل شوند

از سوی دیگر مرضیه جعفری مربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم در گفتگو با مهر اظهارداشت: تیم شهرداری بم در حالیکه از کمترین توان مالی برخوردار است اما کارهای مهمی در ورزش استان کرمان انجام داده اما هیچ کس حتی یک گام برای تیم ما برنداشته است.

وی افزود: تمام بازیکنان از روی عشق و علاقه برای تیم بازی می کنند که اکثر این بازیکنان اهل استان کرمان و شهر بم هستند و چند بازیکن نیز از استانهای دیگر جذب کرده ایم.

جعفری گفت: برخی از تیمهای لیگ با سفرهای هوایی و امکانات آن چنانی در لیگ حضور دارند اما ما برای اینکه خود را به انزلی برسانیم یا به گرگان برویم باید با اتوبوس سفر کنیم و اگر حمایتهای بی دریغ شهرداری نبود با مشکل جدی مواجه می شدیم.

وی گفت: حداکثر قرار داد بازیکنان ما 10 میلیون برای یک فصل و حداقل یک میلیون است اما یک سوال می پرسم و ان اینکه قرارداد بک بازیکن ذخیره مس که حتی یک دقیقه هم بازی نکرده است چقدر است.

جعفری افزود: حتی در حد یک بازیکن درجه چندم تیم مس کرمان که ذخیره نشین است هم ما بودجه نداریم و اگر داشتیم بسیار بهتر نتیجه می گرفتیم.



جعفری با اشاره به اینکه شهرداری و فرمانداری بم در حد توان خود از تیم حمایت می‌کنند گفت: تیم بم چندین دوره مقام قهرمانی لیگ برتر را به خود اختصاص داده ولی از طرف استان هیچ حمایت مالی نشده است.

وی با اشاره به اینکه مریم رحیمی مهاجم این تیم با 20 گلِ زده به عنوان بهترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شده گفت: تیم شهرداری با زدن 61 گل و دریافت تنها 5 گل ، بهترین خط حمله و دفاع این رقابت ها را به خود اختصاص داده است.

جعفری افزود: تیم بم توان مالی اعزام به هیچ اردویی را ندارد در حالیکه سایر تیم ها با اردو زدن در نقاط مختلف برای نیم فصل دوم آماه می شوند و این ضرورت حمایت این تیم به ویژه توسط صنایع خودروسازی منطقه ارگ جدید را می طلبد که تا کنون در این زمینه همکاری نداشته اند.



به دلیل عدم حضور تماشاگران و پخش مستقیم، صنایع رغبتی برای حمایت از ورزش بانوان ندارند

ثریا قاسمی، کارشناس تربیت بدنی هم در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیمهای بانوان ایران از تواناییهای بالایی برخودارند و باید در سطح حرفه ای به ورزش بانوان توجه شود.

وی گفت: آنقدر ورزش بانوان دست کم گرفته شده که امروز حتی در مدارس نیز شاهد نارسایی‌های جسمی در دختران هستیم و این امر سلامت جامعه را تهدید می کند به همین دلیل سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان به خصوص در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های باید جدی گرفته شود.

قاسمی ادامه داد: به دانشگاهها نگاه کنید فقط دو واحد تربیت بدنی دارند که ان هم از روی اجبار دانشجویان در آنها شرکت می‌کنند.

وی افزود: هر گاه به ورزشکاران زن توجه شده است افتخار آفرین شدند مثلا موفقیت تیم ووشو بانوان را ببینید که با اقتدار قهرمانی را کسب کردند و یا تیم شهرداری بم که با وجود آن مصیبتهای زمین لرزه بم امروز با افتخار پرچم قهرمانی را در دست دارند و جام را هم سه سال پشت سرهم در بم حفظ کرده اند.

قاسمی گفت: با این وجود بخش خصوصی هیچ تمایلی برای حمایت از تیمهای ورزشی بانوان را ندارد و دلیل آن هم این است که امکان تبلیغ ندارند به همین دلیل حمایت‌های دولتی از ورزش بانوان بسیار مهم است و کاملا نا عادلانه است که بخواهیم ورزش بانوان در کسب اسپانسر با ورزش مردان رقابت کند.

.................................

گزارش: اسما محمودی