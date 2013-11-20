مسابقه مصرف آب متوقف شود/ وضعیت ذخایر آب اسفناک است

ستار محمودی در گفتگو با مهر درباره وضعیت نامناسب منابع آبی کشور و تحلیل مرکز پژوهش ها از گزارش بین المللی بحران آب در ایران گفت: اگر برای یک دوره درازمدت و حتی 100 ساله بخواهیم موضوع آب را بررسی کنیم، اگر روند مصرف آب تغییر نکند و سرمایه گذاری ها نیز همین باشد، قطعا وضعیت آینده آبی کشور اسفناک خواهد بود.

قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: البته این شرایط در آینده ممکن است برای بسیاری دیگر از کشورها نیز به وجود بیاید اما اینکه باید از طریق فناوری و بکارگیری روش های مناسب حفاظت از منابع آبی را در دستور کار قرار دهیم یک واقعیت است.

محمودی خاطرنشان کرد: در آینده ممکن است جمعیت کشور بیشتر شود که این موضوع بر میزان تولید غذا تاثیرگذار خواهد بود. همچنین امکان دارد فعالیت های صنعتی کشور به 3 تا 4 برابر میزان فعلی برسد که در همه این موارد نیازمند آب هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: برای اینکه هر یک از بخش ها و مجموعه های کشور در جایگاه خود وظایفش را دنبال کند، نیازمند یک برنامه جامع در مدیریت علمی آب هستیم. در هر صورت باید مسابقه ای که برای استفاده از آب داریم را متوقف کنیم.

وی با اعلام اینکه در یک افق 5 ساله می توان در بخش آب کشور مدیریت اعمال کرد گفت: با این حال، در صورت ادامه روند مصرف فعلی آب؛ در بلندمدت وضعیت اصلا خوب نیست و باید یک نگاه جدی برای تامین آب در 20 سال آینده داشته باشیم. به گفته محمودی، در اعمال مدیریت بخش آب مصرف کننده، تولیدکننده و مقررات گذار دارای مسئولیت هستند.