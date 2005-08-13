برطرف شدن 14 مانع از 18 مانع پيش روي تدوين قانون اساسي/ نشست مهم رهبران شيعه وكرد/ توافق بر سر توزيع درآمدهاي نفتي ميان استان هاي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك عضو كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق از حل 14 مساله مورد اختلاف از اختلافات 18 گانه در روند تدوين خبر داد از جمله توافق بر اينكه زنان حداقل 25 درصد كرسي هاي مجمع ملي عراق را در اختيار داشته باشند.



رهبران سياسي عراق امروز شنبه به توافق براي حل برخي مسائل مورد اختلاف در روند تدوين قانون اساسي از جمله توافق براي تقسيم درآمدهاي نفتي دست يافتند، اما مساله فدراليسم هنوز حل و فصل نشده است .

سران عراق از هفته گذشته يك رشته نشست هايي را براي حل و فصل اختلافات مربوط به روند تدوين قانون اساسي را آغاز كردند كه درباره چهار مساله مهم مورداختلاف مانند نام دولت، آينده نيروهاي پيشمرگ( شبه نظاميان كرد) و برنامه زمان بندي براي عادي سازي اوضاع در كركوك و توزيع و تقسيم درآمدهاي نفتي به توافق رسيدند.

صالح المطلك عضو كميته تدوين قانون اساسي ( از اعضاي عرب سني) از دستيابي به توافق ابتدايي براي تقسيم درآمدهاي نفتي ميان شيعيان و كردها و عرب هاي سني خبر داد.



به گفته وي درآمدهاي نفتي با نظارت حكومت فدرال مركزي(بغداد) در ميان استان هاي عراق بر اساس تعداد جمعيت هر استان توزيع خواهد شد.



منابع غني نفتي عراق در شمال اين كشور كه اكثريت كردها ساكن آن هستند و در جنوب كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند، قرار گرفته است.



خبرگزاري فرانسه نوشت : اقليت عرب هاي سني از درخواست اكثريت شيعيان براي داشتن ايالت فدرالي و درخواست كردها براي جدايي طلبي خشمگين هستند.



در ماه گذشته محمد مصبح استاندار بصره در جنوب عراق تهديد كرد اگر اين استان به سهم عادلانه خود از درآمدهاي نفتي دست پيدا نكند، به شدت اعتراض خواهد كرد تا حق خود را بگيرد.



شايان ذكر است بخش اعظم توليد نفت عراق كه به حدود دو ميليون بشكه در روز مي رسد از حوزه هاي نفتي جنوب صورت مي گيرد و اكثر صادرات نفت از جنوب اين كشور انجام مي شود.



اين در حالي است كه محمود عثمان از كردهاي عضو كميته تدوين قانون اساسي از برگزاري نشست مهمي ميان سران فراكسيون هاي كردستان و ائتلاف عراق يكپارچه براي بررسي وحل و فصل موانع باقي مانده خبر داد.



وي گفت : آمريكا اصرار دارد پيش نويس قانون اساسي در مهلت باقي مانده يعني 15 آگوست ( 24 مرداد) به تصويب برسد و آنها به شكل گسترده و جدي در همه نشست ها مشاركت مي كنند.



به گفته وي احتمال دارد برخي مسائل مورد اختلاف در مهلت مقرر حل و فصل نشود و پس از ارائه به مجمع ملي بررسي شود.

