نگاهی آماری – تحلیلی به عملکرد سرخپوشان تبریزی در نیم فصل /تراکتور؛ مقاوم در دفاع، زهردار در حمله!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تراکتورسازی تبریز پس از کسب دو عنوان نایب قهرمانی متوالی، در این فصل با هدایت مجید جلالی بار دیگر به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی مطرح شده است. این تیم در نیم فصل اول نشان داد که یکی از تیم های شایسته برای کسب قهرمانی در لیگ سیزدهم است.

تراکتورسازان اما در نیم فصل اول و تا قبل از برگزاری تنها دیدار باقی مانده از دور رفت بین تیم های استقلال تهران و ملوان بندر انزلی، آمار جالبی از خود بر جای گذاشتند. آماری که تا حدودی با افکار، تاکتیک ها و نگرش فوتبالی مجید جلالی منطبق بود؛ با این حال به نظر می رسد هنوز این مربی بادانش و فوتبال فهم برای داشتن تیمی ایده آل با فوتبالی مدنظر او، تا حدودی فاصله دارد. مهم ترین فاکتور از نظر جلالیِ برای رسیدن به قهرمانی در یک لیگ چند هفته ای، داشتن خط دفاع مستحکم است که تیم تراکتورسازی در نیم فصل اول تا حدودی از این فاکتور بهره مند بود.

کمترین باخت

این تیم تبریزی با متحمل شدن تنها دو شکست، کم باخت ترین تیم نیم فصل اول لقب گرفت. تراکتورسازی یک بار در هفته اول برابر تیم پرسپولیس و در شرایطی خاص تن به شکست یک بر صفر داد و بار دوم نیز در هفته دهم در زمین تیم داماش گیلان با یک گل بازنده شد. البته تیم تراکتورسازی در هر دو بازی مذکور می توانست حداقل یک امتیاز کسب کند اما اشتباهات داوری باعث شد تا تیم جلالی با دست خالی از این دو بازی به تبریز بازگردد.

شکست ناپذیری در خانه

تراکتورسازی همچنین در نیم فصل اول هرگز در خانه شکست نخورد. این تیم اگرچه نتوانست نتایج چندان خوبی در بازی های خانگی کسب کند، اما در عین حال هیچ تیمی نتوانست در تبریز مقابل تراکتورسازی پیروز شود. آماری که تیم پرسپولیس هم توانست در نیم فصل اول آن را به ثبت رسانده و هرگز در تهران شکست نخورد.

در نیم فصل اول سرخپوشان در مجموع هفت دیدار در تبریز برگزار کردند که دو پیروزی و پنج تساوی حاصل کار آنها در خانه بود. پیروزی های تراکتورسازی در تبریز به بازی برابر تیم های سایپا و نفت تهران بر می گردد که البته این دو برد به سختی نصیب تیم مجید جلالی شد.

تساوی های پرتعداد

ثبت تساوی های پر تعداد در خانه، یکی از دلایلی بود که تیم تراکتورسازی را در مقاطعی از نیم فصل اول مورد انتقاد قرار داد و حتی باعث ایجاد فاصله تقریبی از تیم های بالای جدولی شد.

سرخپوشان تبریزی به جز پنج تساوی خانگی، تنها یک بار در خارج از خانه مساوی کردند و طی آن، تساوی بدون گل در زمین تیم فجر سپاسی رقم خورد تا تراکتورسازی با شش تساوی پس از تیم های مس کرمان و داماش گیلان به همراه سپاهان بیشترین تعداد تساوی را در نیم فصل اول داشته باشد.

چهارمیخ کشیدن در خانه حریفان

در نیم فصل اول پیروزی چهار بر دو در خانه ذوب آهن و برد چهار بر یک در زمین تیم استقلال خوزستان که در ردیف پنج پیروزی بیرون از خانه تیم تراکتورسازی قرار گرفت، بدون شک بهترین نتایج شاگردان مجید جلالی بود. از طرفی به جز دو شکست برابر پرسپولیس و داماش، تساوی خانگی برابر تیم های مس و ملوان را می توان ضعیف ترین نتایج تیم تراکتورسازی قلمداد کرد.

خط حمله زهردار و دفاع مستحکم

اما تیم تراکتورسازی در مجموع 15 دیدار خود در دور رفت لیگ سیزدهم، آمار مناسبی در گل های زده و خورده به ثبت رساند. این تیم با زدن 22 گل، بهترین خط حمله را به همراه تیم فولاد خوزستان از آن خود کرد که از این بین کریم انصاری فرد با زدن هفت گل، نه تنها بهترین گلزن تیم تراکتورسازی در نیم فصل اول لقب گرفت، بلکه در جدول گلزنان لیگ هم توانست به همراه لوسیانو پریرا از فولاد، سجاد شهباز زاده از سایپا و رضا عنایتی از صبا در صدر قرار گرفت.

تیم اول شهر تبریز از طرفی با دریافت 13 گل سومین خط دفاع مستحکم لیگ را پس از تیم های پرسپولیس، سپاهان و سایپا به نام خود ثبت کرد. البته روند گل خوردن تیم تراکتورسازی در هفته های روبه انتهای نیم فصل، بیشتر از هفته های آغازین فصل شد و شاید دلیل این موضوع، توان کم تیم تراکتورسازی در گلزنی در ابتدای فصل بود که منجر شد تا با معطوف شدن ذهن و افکار تراکتوری ها به کارهای تهاجمی، از توان تدافعی این تیم کاسته شود.

بالاترین گل آوراژ

با این آمار در تعداد گل های زده و خورده تیم تراکتورسازی توانست که بالاترین گل آوراژ را در بین همه تیم های لیگ در اختیار داشته باشد. چه بسا با توجه به نزدیکی امتیازات و پیش بینی رقابت شانه به شانه تیم های مدعی، همین تفاضل گل خوب در پایان فصل بتواند در جایگاه تیم تراکتورسازی در جدول هم تاثیر گذار باشد.

نیم فصل اول در حالی برای 13 تیم لیگ برتری تمام شده که دو تیم استقلال و ملوان یک بازی معوقه دارند که با انجام آن دیدار، پرونده بازی های دور رفت لیگ سیزدهم بسته خواهد شد.

کسر یک امتیاز از تیم های تراکتورسازی، پرسپولیس، استقلال، داماش و ملوان اتفاقی بود که در نیم فصل اول سر و صدای زیادی به پا کرد و هنوز هم این تیم ها خواستار بازگرداندن یک امتیاز خود هستند. لغو کسر یک امتیاز از تیم های مذکور حداقل می تواند تراکتورسازی را به رده دوم جدول و بالاتر از فولاد خوزستان برساند.

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گزارش از:محمود نصیرپور