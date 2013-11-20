تعیین استاندار حق طبیعی دولت/ اعتدال، دوری از جریان فتنه و هماهنگی با دولت در انتخاب رعایت شود

سید حسین صابری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین استان کشور است و از حساسیتهای خاصی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است و انتخاب استاندار چنین استانی باید با دقت انجام شود زیرا این استان از تنوع زیاد جمعیتی، مذاهب و اقشار مختلف نیز برخوردار است و به برخی از استانی مرزی نیز نزدیک است.

وی تصریح کرد: اینکه انتخاب استانداران طولانی شده است را نمی توان به دولت خرده گرفت زیرا دولت در شرایطی کار را در دست گرفته است که بیشترین توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین سیاست خارجی گذاشته است.

وی در خصوص بروز گفت و شنودهای سیاسی بین جناح های مختلف در استان اظهارداشت: همه باید به این امر احترام بگذارند که انتخاب استاندار و تغییرات احتمالی حق طبیعی دولتها است که قانون برای هر دولتی در نظر گرفته است و این از حداقل اختیارات هر دولت محسوب می شود اما رعایت خطوط قرمز نظام در تعیین مدیران مختلف نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

استاندار سابق دولتهای نهم و دهم با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای خدوم فارغ از دیدگاههای سیاسی ادامه داد: اما ما در کشور خطوط قرمزی هم داریم که باید رعایت شوند ما در طول انقلاب شاهد بروز فتنه های متعددی بودیم از ابتدای پیروزی انقلاب فتنه های و مشکلات متعددی از سوی دشمنان ایجاد شده است که فتنه سال 88 هم یکی از آنها بوده و استفاده از افرادی که در این موارد نقش داشته اند طبیعا مطلوب نیست اما استفاده از افرادی که خدمت کرده اند و خارج از این مشکلات بوده اند بدون مشکل است.

استاد دانشگاه کرمان افزود: نه به عنوان کسی که هشت سال مسئولیت استانداری دولتهای نهم و دهم را داشته ام بلکه عقیده شخصی من این است که در نهایت برای اداره کشور قانون یک سری مسئولیتها و اختیارات به دولت داده که باید مورد توجه باشد مخصوصا جامعه نیز یک سری انتظارات دارد و مدیر نیز نسبت به برنامه های دولت باید اقداماتی انجام دهد و دولت مدیری انتخاب می کند که با هماهنگی کامل با دولت این اقدامات را انجام دهد.

وی در خصوص ابقاء اسماعیل نجار در استانداری کرمان گفت: نجار یکی از موفق ترین استانداران دولتهای گذشته بود است نمایندگان هم بر ابقا وی نظر مثبت دارند از طرفی هم دولت حق طبیعی دارد که جابجایی و تغییرات داشته باشد و انتظار می رود تصمیمی گرفته شود که به نفع استان کرمان باشد و در روند توسعه ای و پیشرفت استان کرمان موثر باشد.

صابری ادامه داد: انتظار داریم زودتر تعیین تکلیف شود و یا اینکه استاندار فعلی ابقا شود و یا اینکه استانداری دیگر که شایستگیهای استاندار فعلی را دارد و شایسته و ولایتمدار و هماهنگ با ارزشهای انقلاب و هماهنگ با سیاستهای محوری دولت انتخاب شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تعیین تکلیف در این راستا ضروری است زیرا سایر مدیران نیز عملکرد خود را باید با استاندار و دولت هماهنگ کنند و استاندار نیز وقت داشته باشد مدیران خود را مطابق با سیاستهای دولت تنظیم کند به خصوص در زمان فعلی که در ماههای مهر و شهریور در زمینه جذب اعتبارات سال 92 و همچنین تعیین بودجه سال 93 زمان حساسی است.

وی در خصوص دلایل طولانی شدن روند انتخاب استانداران گفت: تعیین استانداران استانهای مختلف، بررسی انتخاب شهردارها، برگزاری مراسمهای تودیع و معارفه، تمرکز دولت بر روی سیاست خارجی که بسیار انرژی بر بود و تغییرات بودجه 92 شرایط را خاص کرد.

استاندار دولتهای نهم و دهم ادامه داد: در این مرحله از کار دولت نیز همه مدیران باید بدانند مدیر نظام جمهوری اسلامی هستند و باید با تمام توان خود برای توسعه و پیشرفت و خدمت به مردم و انقلاب تلاش کنند و تا روز آخر که مسئولیت دارند باید تلاشگر و خدوم باشند و تحت تاثیر فضا سازیها قرار نگیرند و با جدیت کار کنند و تا روز آخر احساس مسئولیت داشته باشند.

وی در زمینه تلاش گروههای سیاسی برای سهم خواهی گفت: بعد از هر انتخابات به صورت سنتی این مسائل پیش می آید در نهایت برخی گروههای سیاسی به دلیل فعالیتها خود را صاحب سهم می دانند.

وی ادامه داد: احساس من این است که به زودی تکلیف 10 استاندار باقیمانده نیز مشخص می شود و باید کمی صبر داشته باشیم.

این استاد دانشگاه افزود: دولت فرصت کافی برای انتخاب بهترین گزینه در استانها را دارد که همگی نیز توقع دارند این گزینه نیرویی معتدل باشد تا روند توسعه بهتر انجام شود.

وی گفت: مدیریت استان باید با سیاستهای محوری دولت همخوانی داشته باشد و از نیروهای معتدل انتخاب شود و اگر چنین مدیری انتخاب شود قطعا همراهی تمام جناحهای سیاسی و نیروهای فعال اصولگرا را نیز به همراه خواهد داشت و تعامل بیشتری را شاهد خواهیم بود.