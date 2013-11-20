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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۸:۰۲

نصیری به مهر خبر داد:

اجرای 120 ویژه‌برنامه هفته احیا امر به معروف در شهرستان دشتی

اجرای 120 ویژه‌برنامه هفته احیا امر به معروف در شهرستان دشتی

دشتی - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی از اجرای بیش از 120 برنامه در هفته احیا امر به معروف در شهرستان دشتی خبر داد.

عبدالمهدی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته احیا در شهرستان دشتی، اظهار داشت: بیش از 120 برنامه در هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان دشتی اجرا می‌شود.

وی افزود: به منظور تقویت و ترویج فرضیه امر به معروف و نهی از منکر در بین دانش آموزان در دهه اول محرم  بیش از 120 برنامه در مدارس دخترانه و پسرانه برگزار شد.

وی ادامه داد: به همین مناسبت در تمامی مدارس مبلغ و مبلغه بومی وغیر بومی در احیا این دو فریضه الهی اعزام شدند.

نصیری اضافه کرد: در ماه محرم دو برنامه به صورت متمرکز با حضور دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد که با استقبال خوب آنها مواجه شدیم.

وی همایش یادآوران امر به معروف و نهی از منکر ویژه دختران و مراسم خیابانی ویژه پسران را از جمله برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به رسالت آموزش و پرورش در برنامه‌های فرهنگی به‌ویژه در ماه محرو م و صفر برگزاری چنین برنامه های تداوم خواهد داشت.
 

کد مطلب 2178663

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