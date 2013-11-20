عبدالمهدی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هفته احیا در شهرستان دشتی، اظهار داشت: بیش از 120 برنامه در هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان دشتی اجرا می‌شود.

وی افزود: به منظور تقویت و ترویج فرضیه امر به معروف و نهی از منکر در بین دانش آموزان در دهه اول محرم بیش از 120 برنامه در مدارس دخترانه و پسرانه برگزار شد.

وی ادامه داد: به همین مناسبت در تمامی مدارس مبلغ و مبلغه بومی وغیر بومی در احیا این دو فریضه الهی اعزام شدند.

نصیری اضافه کرد: در ماه محرم دو برنامه به صورت متمرکز با حضور دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد که با استقبال خوب آنها مواجه شدیم.

وی همایش یادآوران امر به معروف و نهی از منکر ویژه دختران و مراسم خیابانی ویژه پسران را از جمله برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به رسالت آموزش و پرورش در برنامه‌های فرهنگی به‌ویژه در ماه محرو م و صفر برگزاری چنین برنامه های تداوم خواهد داشت.

