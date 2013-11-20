مرزنشینان ذخایر اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید یوسف مرتضوی شامگاه سه شنبه در جمع کارکنان پلیس مرزبانی استان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای هشت هزار و 755 کیلومتر مرز خشکی، رودخانه ای و دریایی با 15 کشور دنیاست، افزود: از این میزان چهار هزار و 137 کیلومتر مرز خشکی، هزار و 918 کیلومتر مرز رودخانه ای و دو هزار و 700 کیلومتر مرز دریایی است.

وی همچنین سهم گیلان از مجموع هشت هزار و 755 کیلومتر مرز با 15 کشور دنیا را 308.5 کیلومتر اعلام کرد و اظهارداشت: از این مقدار 270 کیلومتر مرز دریایی و 38.5 کیلومتر مرز رودخانه ای و خشکی است.

فرمانده پلیس مرزبانی گیلان با تاکید بر اینکه فعالیت مرزبانی همیشه بوده است، گفت: به جهت تقویت بیشتر مرزهای کشور در سال 1388 سیاست کلی ناجا مبنی بر تفکیک مرزبانی ها از انتظامی استان به مرحله اجرا درآمد و به عنوان یک فرماندهی مستقل مشغول به کار شدند.

وی در ادامه با اعلام اینکه ایران دارای 16 استان مرزی و با 15 کشور دنیا همسایه هست، افزود: با هدف تقویت مرزها 16 فرماندهی پلیس مرزبانی در کشور ایجاد شده است.

مرتضوی همچنین با عنوان اینکه مرز گیلان از امن ترین مرزهای کشور است، یادآورشد: مرزنشینان به عنوان ذخایر اصلی نظام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور زیر چکمه متجاوزان و قدرت های استکباری قرار گیرد.