شهرداری گرگان در مکان یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که به میزبانی تیم استقلال زرين قشم برگزار شد، استقلالي ها تيم برتر ميدان بودند و موفق شدند با اختلاف 16 امتياز شاگردان اسدالله کبیر را با شكست بدرقه کنند.

این بازی با نتيجه 54 بر 70 با شكست گركاني ها و اولين پيروزي استقلال قشم به اتمام رسید.

در جدول رده بندی بازی های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان با 2 امتیاز قبل از افرا خلیج فارس در مکان یازدهم جدول جای گرفت. تیم های دانشگاه آزاد اسلامی تهران و مهرام هر دو با 4 امتیاز و دو برد در صدر جدول قرار دارند.