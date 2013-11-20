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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

پایان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال؛

شهرداری گرگان در مکان یازدهم

شهرداری گرگان در مکان یازدهم

گرگان ـ خبرنگار مهر: در بازی های هفته دوم مسابقات ليگ برتر بسكتبال باشگاه های ایران که این هفته با برگزاری 6 مسابقه در 5 استان پيگيري شد، تیم شهرداری گرگان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که به میزبانی تیم استقلال زرين قشم برگزار شد، استقلالي ها تيم برتر ميدان بودند و موفق شدند با اختلاف 16 امتياز شاگردان اسدالله کبیر را با شكست بدرقه کنند.

این بازی با نتيجه 54 بر 70 با شكست گركاني ها و اولين پيروزي استقلال قشم به اتمام رسید.

در جدول رده بندی بازی های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان با 2 امتیاز قبل از افرا خلیج فارس در مکان یازدهم جدول جای گرفت. تیم های دانشگاه آزاد اسلامی تهران و مهرام هر دو با 4 امتیاز و دو برد در صدر جدول قرار دارند.

کد مطلب 2178671

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