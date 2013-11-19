به گزارش خبرگزاری مهر، در مهمترین دیدار دوستانه سه شنبه شب تیم ملی آلمان در حضور نزدیک به 86 هزار تماشاگر ورزشگاه ومبلی با نتیجه یک بر صفر میزبان خود انگلیس را شکست داد. پر مرته ساکر مدافع باشگاه آرسنال انگلیس تک گل ژرمن ها را در این بازی در دقیقه 39 به ثمر رساند.

در دیگر بازی اسپانیا قهرمان جهان و اروپا مقابل آفریقای جنوبی تن به شکست یک بر صفر داد. در این بازی برنارد پارکر تک گل پیروزی بخش آفریقای جنوبی را در دقیقه 56 وارد دروازه اسپانیا کرد. نکته جالب در این بازی اینکه با مصدومیت ویکتور والدز دروازه بان اسپانیا، آلوارو آربلوا مدافع تیم ملی اسپانیا برای دقایقی درون دروازه این تیم قرار گرفت.

تساوی بدون گل هلند مقابل کلمبیا و پیروزی 3 بر 2 ژاپن مقابل بلژیک از دیگر نتایج مهم دیدارهای دوستانه سه شنبه شب بود. نتایج کامل دیدارهای دوستانه سه شنبه شب به شرح زیر است:

* روسیه 2 – کروه جنوبی یک

* اسلوونی یک – کانادا صفر

* ترکیه 2 – بلاروس صفر

* آفریقای جنوبی یک – اسپانیا صفر

* هلند صفر – کلمبیا صفر

* اتریش یک – آمریکا صفر

* لهستان صفر – ایرلند صفر

* انگلیس صفر – آلمان یک

* بلژیک 2 – ژاپن 3