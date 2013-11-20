وقتی سالن متروکه نمایشگاه کتاب می شود/کتب دانشگاهی با نمایشگاه بهار غریبه اند

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه کتاب شهرستان بهار چهار هزار جلد کتاب در قالب دو هزار و ۴۰۰عنوان با موضوعات هنر و ادبیات،‌ زبان،‌ دین،‌ روانشناسی و کودک و نوجوان‌ در محل سالن ورزشی شهید فهمیده شهر بهار به معرض فروش گذاشته شده است.

درهای این نمایشگاه از دیروز به روی بازدیدکنندگان گشوده شده و تا سوم آذر ماه پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است، بیشتر کتاب های موجود در این نمایشگاه مختص حوزه کودک و نوجوان است و می توان گفت نمایشگاه جنبه تجارتی به خود گرفته تا اینکه در راستای تحقق هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باشد.

فضای نمایشگاه یک سالن ورزشی متروک و غیر قابل استفاده و بسیار سرد و تاریک است تا حدی که بازدید کننده از این نمایشگاه قادر به توقف طولانی مدت نخواهد بود، همچنین تجهیزات استفاده شده برای راه اندازی این نمایشگاه که شامل چهارپایه های پلاستیکی به جای استفاده از میزهای پایه دار برای چیدمان کتاب استفاده شده است گویای هزینه کرد صحیح اعتبار مختص برپایی اینگونه نمایشگاه ها نیست.

در گوشه ای از نمایشگاه غرفه ای به فروش لوازم التحریر اختصاص یافته به نوعی که می توان گفت برپا کنندگان این نمایشگاه هدف خود را از برپایی آن تجارت قرار داده اند، نه ترویج فرهنگ مطالعه در بین نسل جوان شهرستان، چراکه اگر جامعه هدف اینگونه نمایشگاه ها نسل جوان است، پس باید شاهد موجودیت کتب مختص این گروه سنی نیز بود چیزی که در این نمایشگاه به چشم نمی خورد و با وجود سه دانشگاه در سطح شهر کتابی در حوزه دانش دانشگاهی در این نمایشگاه به چشم نمی خورد.

کتاب و دانش های پیشینیان بزرگترین سرمایه های معنوی یک جامعه هستند

امام جمعه شهر بهار در مراسم بازگشایی نمایشگاه کتاب عنوان داشت: برپایی نمایشگاههای کتاب با عرضه کتاب و دانش های پیشینیان که بزرگترین سرمایه های معنوی یک جامعه به شمار می روند، برای نسل جوان و بالفعل بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

حجت الاسلام حبیب لله حاتم نیا ادامه داد: ایجاد ارتباط بین دانشمندان عصرها و دوره های گذشته مابین دانشمندان عصر حاضر سبب انتقال اطلاعات، آگاهی و اندوخته ها در حوزه های علمی، دینی و غفرهنگی خواهد شد.

حاتم نیا اذعان داشت: با برپایی نمایشگاه کتاب و ارائه کتب مختلف و مطالعه این کتب توسط نسل جوان معرفتی در این نسل ایجاد خواهد که استمرار به مطالعه و کسب دانش و آگاهی بیشتر را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه متولیان برپایی نمایشگاههای کتاب تنوع در کتب عرضه شده را رعایت کنند، گفت: مراجعه کنندگان به این قبیل نمایشگاهها انتظار مشاهده کتب مورد نظر خود در نمایشگاه را خواهند داشت بنابراین وجود تنوع در کتابهای عرضه شده سبب برآورده شدن خواسته مراجعه کننده و ترغیب وی به بازدید از این قبیل نمایشگاهها می شود.

در نمایشگاههای کتابی که در شهرستانها برگزار می شود از کتاب های کنج انباری استفاده می شود

در حین بازدید از کتاب ها با یکی از نویسندگان بومی هم که درحال رصد کتاب ها بود گفتگویی داشتم، مهدی طراوتی توانا که بعنوان یکی از نویسندگان و شاعران جوان در حوزه دفاع مقدس و کودک و نوجوان در شهر بهار شناخته شده است، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی براینکه سطح نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید، عنوان داشت: اصولا نمایشگاههایی که در سطح شهرستان برگزار شوند از سطح بسیار معمولی برخوردار هستند چرا که عموما کتابهای موجود در آنها بر اساس نیازها و خواسته های مراجعه کنندگان ارائه نمی شود بلکه بیشتر کتابهایی با عنوان کنج انباری که در فصولی از سال به فروش نرسیده اند به معرض فروش گذاشته می شوند.

طراوتی ادامه داد: یکی از عمده مشکلات نمایشگاهی که اکنون در آن قرار داریم عدم تنوع موضوعی کتابهای موجود است چراکه در این نمایشگاه کتابهای جوان پسند و علمی به چشم نمی خورد.

وی افزود: با اینکه بخش مهم و اثر گذاری از جامعه کتابخوان شهرستان را جوانان دانشگاهی تشکیل می دهد، کتبی که مورد استفاده دانشجویان باشد در این نمایشگاه مشاهده نمی شود و عموما می توان گفت که در این قبیل نمایشگاهها توجه چندانی به جامعه هدف نشده و بیشتر صرف برپایی نمایشگاه و انجام یک کار فرهنگی مدنظر بوده است.

متولیان برپایی نمایشگاههای کتاب، کار را به بخش خصوصی واگذار کنند

طراوتی با اشاره به اینکه متولیان فرهنگی برپایی نمایشگاههای کتاب باید اساس تشکیل این قبیل نمایشگاهها را استفاده مفید جامعه هدف و دسترسی فرهیختگان آن منطقه به کتب کمیاب و مورد نیازشان باشد، گفت: به نظر می رسد در برپایی این گونه نمایشگاهها تنها چیزی که مورد توجه قرار نگرفته است علاقه و نیاز مراجعه کنندگان است.

وی عنوان داشت: متولیان فرهنگی می توانند با واگذاری برپایی این قبیل نمایشگاهها به بخش خصوصی هم دقت بیشتری به کار ببخشند و هم با ایجاد حس رقابت بین حوزه های مختلف عرضه کتاب در این بخش سبب ارائه کتب با تنوع و تعداد بیشتری شوند چرا که برپایی غرفه های متعدد کتاب به علت داشتن توجیه مادی توسط بخش خصوصی حداقل این مزیت را خواهد داشت که عرضه کتاب بدون نقص خواهد بود.

طراوتی با اشاره به اینکه در نمایشگاه کتابی که در شهرستان بهار تشکیل شده است جای خالی کتب نویسندگان بومی به شدت احساس می شود، اذعان داشت: متولیان برپایی این نمایشگاه می توانستند با هماهنگی با بخش خصوصی غرفه هایی هم از نویسندگان بومی شهرستان و استان ارائه کنند تا مراجعه کنندگان با هنرمندان همشهری خود نیز آشنا شوند.

وی افزود: امروز نسل جوان و کتابخوان ما افرادی هوشمند و زیرک هستند و مسلما با نگاهی گذرا و کوتاه در این نمایشگاه متوجه کمبود و نبود کتابهایی در رده سنی خود خواهند شد و همین امر به سبب ایجاد بی انگیزگی در بازدید از این گونه نمایشگاهها در این نسل خواهد شد.

در گوشه ای دیگر از نمایشگاه با خانمی دانشجو گفتگو داشتم، مریم حیدری در گفتگو با مهر عنوان داشت: برپایی این گونه نمایشگاهها در شهرهای کوچک ایده بسیار مناسب و مفیدی است به شرطی که کتابهای موجود در آن از تنوع مطلوبی برخوردار باشد.

حیدری افزود: از چند روز پیش تبلیغات بازگشایی این نمایشگاه را در سطح شهر دیدم به همین علت روز بازگشایی به اینجا آمدم تا شاید بتوانم چند مورد از کتابهای کارشناسی ارشد رشته خودم را با قیمت مناسب تهیه کنم ولی با کمال تأسف مشاهده کردم که در این نمایشگاه اصلا کتاب دانشگاهی وجود ندارد.

بی توجهی متولیان برپایی نمایشگاه کتاب بهار در خصوص نبود کتب دانشگاهی قابل توجیه نیست

وی اذعان داشت: بالاخره دانشجویان بخش کثیری از جوانان این شهر را تشکیل می دهند پس بهتر بود کتب رشته های دانشگاهی نیز در این نمایشگاه عرضه شود تا هم مورد استقبال این قشر قرار بگیرد و هم از مشقت دانشجو برای تهیه کتاب در خارج از شهر بکاهد.

حیدری افزود: نبود کتب دانشگاهی در این نمایشگاه بی توجهی متولیان این امر را به قشر دانشجو می رساند که اصلا قابل توجیه نیست.

نمایشگاه برای کودک و نوجوان کتب مناسبی دارد

در سوی دیگر با مادری که همراه فرزند کوچک خود به نمایشگاه آمده بود گفتگویی داشتم، عذرا بهاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: نمایشگاه سطح مناسبی دارد چون هرگونه کتابی در حوزه کودک در آن یافت می شود.

بهاری افزود: کودکان از همین دوران باید به کتاب و مطالعه عادت کنند تا در سنین بعدی با کمبود آگاهی و اطلاعات مواجه نشوند.

وی اذعان داشت: من برای ترغیب فرزندم به مطالعه کتابهایی غیر از کتب درسی، او را به بازدید از نمایشگاههای کتاب می برم و با خرید کتابهای مورد علاقه اش سعی می کنم ذهن کنجکاوش را سیراب کنم.

با این تفاسیر آنچه از صحبتهای بازدیدکنندگان نمایشگاه برداشت می شود اینکه صرفا برای اینکه در رزومه کاری برپایی نمایشگاه کتاب قید شود نباید این مقوله را سطحی دانست و با ارائه کتابهایی ناقص عنوانی سراسری را بر این نمایشگاه نهاد.

نمایشگاه کتاب شهرستان بهار بیشتر به نمایشگاهی مختص رده کودک و نوجوان شباهت دارد که در این راستا نهادن نام نمایشگاه سراسری بر آن صحیح نیست و انتظار می رود توجه بیشتری به این مقوله شود.