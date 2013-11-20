3+3 از زیاده خواهی پرهیز کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در این دیدار با مرور بر روابط جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد .



وزیر امورخارجه کشورمان با تشریح روند گفتگوهای هسته ای کشورمان با گروه 3+3 بار دیگر جدیت جمهوری اسلامی ایران برای اعتماد سازی و برخی نگرانیهای منطقه ای گروه 3+3 و متقابلا ضرورت واقع بینی و پرهیز از زیاده خواهی و همچنین برطرف ساختن بی اعتمادی در خصوص بهره مندی کشورمان از فن آوری صلح آمیز هسته ای مورد تاکید قرار داد .



تحولات سوریه از دیگر موضوعات تبادل نظر بین وزرای امورخارجه ایران و ایتالیا بود که طی آن ظریف به راه حل بحران سوریه از طریق گفتگوی سیاسی تاکید و پدیده افراط گرایی و تروریزم را عاملی خطرناک برای منطقه و جهان دانست .



وزیر امورخارجه ایتالیا نیز در این دیدار با ابراز تاسف و تسلیت در خصوص حادثه تروریستی به وقوع پیوسته در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت ، ظرفیت مبادلات مردمی در حوزه های مختلف فرهنگی و گردشگری بین دو کشور را با اهمیت ارزیابی کرد .



خانم بونینو همچنین در خصوص سوریه گفتگوی سیاسی را تنها راه حل دانست و در خصوص شکل گیری گفتگوی سیاسی در این زمینه تاکید کرد .



طرفین در این دیدار بر اهمیت گسترش و ارتقاء روابط فی مابین در ابعاد مختلف تاکید کردند .