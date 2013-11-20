لاریجانی: تیم هسته ای پاسخ محکم و قاطع به سیاست نااهلان دهند/ برخی دولت ها مجال خوش رقصی برای رژیم صهیونیستی یافتند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در آستانه مذاکرات ژنو گفت: درباره مساله هسته ای و حوادث پیرامونی آن در صحنه بین الملل و منطقه باید گفت در چند روز گذشته وقایعی رخ داد که در نوع خود در تاریخ سیاست حیرت آور است.

وی ادامه داد: اقدامات برخی کشورها در آستانه مذاکرات هسته ای ایران قابل تعجب بود، گریبان چاک چاک رژیم صهیونیستی که به هیچ روی نمی توانست اضطراب خود را مخفی نماید، هم آغوشی مضحک مسئولین این رژیم و فرانسه که به دلیل یک موضع غیرمنطقی در مذاکرات چه سور و ساتی به راه انداختند.

وی خاطرنشان کرد: تناقض گویی های مکرر مسئولین آمریکا فضاحت آور است. شما که ادعای مدیریت جهانی دارید اگر آن قدر عرضه ندارید که حرفی را که زده اید یک هفته نگاه دارید پسر چرا انتظار دارید دیگران شما را به حساب آورند.

به گزارش مهر پس از این جملات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فریادهای مرگ بر آمریکا اظهارات لاریجانی را تایید کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رفتار و گفتار مذبذب مسئولین آمریکا یا بی کفایتی آنان را علنی کرده است و یا تصور می کنند خیلی رندی کرده اند و مثلا ً از شرایط پیش آمده توانسته اند با سوء استفاده گامی به جلو بردارند و یا از ابتدا به دنبال فریبکاری بودند در هر سه حالت در این ماجرا بازنده اصلی بودند. یعنی یا بی عرضگی آنان در حل و فصل مسایل بین المللی مکشوف شد و یا فرصت طلبی آنان پدیدار گردید که حتی نتوانستند از این حادثه کوچک در مذاکرات صرفنظر کنند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت آمریکا باید قبول کند که از ابتدا دنبال فریبکاری بوده است. به هر حال این ماجرا گذشت اما برای همه درس بود.

لاریجانی با تاکید بر این که به دنبال این اقدامات قضای مذاکرات روشن تر شد اظهار داشت: تصور می شود اگر این بار آمریکایی ها در مذاکرات دچار ضعف و یا بی کفایتی و یا فرصت طلبی گردند صحنه را به کلی به دیگر رقبا واگذار کرده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صحنه مذاکرات از نظر منطق جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن است اظهار داشت: ایران همه حقوق هسته ای صلح آمیز را بدون هیچ کم و کاستی پیگیر است و از طرفی تضمین روشن می دهد که به سوی سلاح هسته ای نمی رود. این معادله هم قابل حل است و هم منافع برای همگان دارد.

وی تاکید کرد: اگر برخی کشورها مذاکرات هسته ای را مجالی برای خوش رقصی خود جهت حفظ روحیه رژیم بی آبروی صهیونیستی قرار داده اند چنین دمی برای آنان فراهم نمی گردد.

لاریجانی افزود: قطعاً مذاکره کنندگان ما با هوشیاری، چارچوب و منطق جمهوری اسلامی را رعایت کرده و مجلس شورای اسلامی نیز با دقت این فرآیند را زیر نظر دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم در مذاکرات ژنو با رفتاری عقلایی و منطقی مواجه شویم که در این صورت مذاکره کنندگان از ظرفیت حل و فصل موضوع برخوردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما اگر مذاکره کنندگان احساس کردند برخی سیاست نااهلانه در پیش گرفته اند انتظار ما از دوستان مذاکره کننده این است که با پاسخ محکم و روشن و ایستادگی توقع ملت را برآورده سازند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنرانی خود ضمن خوشامد به رئیس پارلمان اندونزی گفت: کشور اندونزی از کشورهای بزرگ اسلامی است و همیشه همکاری دوستانه در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با ایران داشته است و ما در مذاکرات طولانی که دیروز و در مجال هایی دیگر با دکتر مزروقی علی داشتیم احساس ما بر این است که تلقی ایران و اندونزی از مسایل منطقه و بین الملل و مصالح مسلمین بسیار نزدیک است.

لاریجانی اظهار داشت: حضور ایشان را در کشور جمهوری اسلامی و امروز در مجلس شورای اسلامی قدر می نهیم و امیدواریم سفر ایشان سفر پرخیر و برکتی برای نزدیکی بیشتر دو کشور مهم آسیا یعنی ایران و اندونزی باشد.

رئیس مجلس در آغاز سخن نیز ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی لبنان گفت: گروه های تروریستی در لبنان با دو عملیات تروریستی در سفارت ایران در بیروت موجب شهادت آقای انصاری رایزن فرهنگ ایران و مردم بیروت شدند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جریان تکفیری پس از آن اطلاعیه ای صادر کرد و این اقدام را برعهده گرفت. ضمن محکوم کردن این اقدام برای شهدای این حادثه علو درجات را می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین نفع را از این عملیات می برند، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی سالهاست که در آرزوی به هم ریختگی وضعیت در لبنان و آشفتگی و تفرقه بین مسلمانان بودند به همین جهت چند سال است که در سوریه معرکه گرفته اند تا بتوانند در محور مقاومت خلاء ایجاد کرده و اوضاع منطقه را آشفته کنند.

لاریجانی ادامه داد: برخی کشورهای منطقه که از سالها قبل در تشکیل این گروه ها سابقه سوء داشته اند باید بدانند ما آنها را می شناسیم و حتی خود گفته بودند که در تشکیل این گروه های ماجراجو نقش داشته اند. این کشورها از گروه ها به صورت ابزاری استفاده می کنند و با پشتوانه مالی و تدارکاتی خود از آنان بهره گیری می نمایند.

نماینده مردم قم در مجلس خاطر نشان کرد: این گروه های تکفیری نیز به کشورهای منطقه نگاه ابزاری دارند تا پس از بهره جستن از منابع آنان بعدها به سراغ آنها هم بروند.

وی تصریح کرد: کشورهای تدارک چی افراطیون با این منطق به سراغ آنها می روند که در این کشمکش خونبار پس از آشفته سازی منطقه در نهایت این گروه ها نیز از بین خواهند رفت.

لاریجانی افزود: چنانچه چندی پیش یکی از مسئولان امنیتی منطقه این موضوع را در دیداری مطرح کرد.

وی تاکید کرد: این بدمستی در تحلیل نیز شاید برای سیاستمداران خمار برای کوتاه مدت مفید باشد اما بی تردید این جریان های تکفیری تندرو به زودی گریبان کشورهایی که در سر آنان معامله انجام داده اند می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه شواهد و قرائن نشان می دهد عاملان اصلی این عملیات تروریستی جریان های تکفیری و تندرو هستند گرچه بی واسطه یا با واسطه تحت حمایت برخی کشورها هستند که این کشورها همان هایی هستند که ذکری از آنها به عمل آمد و گرچه فایده اقدام آنان در حقیقت به نفع آمریکا و اسرائیل باشد.

وی تاکید کرد: این افراطیون تروریست سالهاست که بلای جان مسلمانان شده اند، ما نشنیده ایم که این افراطیون تا امروز علیه اسرائیل و رژیم صهیونیستی اقدامی کرده باشند اما هر روز در افغانستان یا عراق، پاکستان یا سوریه به سر بریدن مسلمانان و تکه تکه کردن آنان مشغولند و علاوه بر این چهره مسلمانان را مشبه می کنند. بلای اصلی برای منطقه و مسلمانان همین جریان تکفیری وهابی است که در تحجر و سلفی گری بسیار شباهت به خوارج دارند.

وی ادامه داد: این جریان می داند که با جمهوری اسلامی نمی تواند شوخی کند چرا که یک بار تجربه این بازیگری را در کشتن پرسنل کنسولگری ایران در افغانستان داشته و آثار و نتایج آن را به خوبی مشاهده کرده است.

رئیس مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی به دلیل داشتن استراتژی وحدت مسلمین با حوصله این مسائل را مورد تحلیل قرار می دهد اما نمی گذارد آتش جهنم سارقین شریعت سیمای نورانی آیین محمدی را بسوزاند و شعله حماقت افراطیون تکفیری خرمن دستاوردهای فداکاری مسلمانان را نابود کند.

لاریجانی تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه هم بدانند این گونه اقدامات سبوعانه از نظر عملیاتی اقدام مشکلی نیست و اجز و حقارت آنان را نشان می دهد که سرانجام خوشی برای آنان ندارد.