انفجار انتحاری در وزیرستان پاکستان/ 10 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی لحظاتی قبل گزارش دادند که بر اثر یک انفجار انتحاری در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دستکم سه نیروی امنیتی کشته و هفت فرد دیگر زخمی شدند.

در همین حال شبکه تلویزیونی جئو گزارش داد که عامل انتحاری خودروی حامل مواد منفجره را به ایست بازرسی پلیس در وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان کوباند.

رسانه های پاکستانی از انتقال مجروحین به بیمارستان و آغاز تحقیقات پلیس در این باره خبر داده و گزارش دادند که کمی پس از این انفجار طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.