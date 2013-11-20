  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

سرهنگ قدمی:

همایش سلامت موتورسواران باعث کاهش تصادفات می شود

همایش سلامت موتورسواران باعث کاهش تصادفات می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس پلیس راه گلستان گفت: همایش سلامت موتورسواران از سال90در استان آغاز شده است و ازآنجاییکه بیشترین تلفات سوانح رانندگی مربوط به موتورسواران بوده با برگزاری این همایشها میزان تلفات کاهش چشمگیری یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا قدمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت:کلاه ایمنی نقش بسزایی درپیشگیری ازضربات ناشی به سرانسان می شود.

رییس پلیس راه استان یادآور شد:به موتورسواران توصیه داریم برای ایمن ماندن ازخطرات ضمن رعایت قوانین رانندگی ،ازوسایل ایمن استفاده کنندتامتوقف نشوند.

در ادامه مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان هم تاکید کرد: تاکنون برای ایمن ماندن ازخطرات وفرهنگ سازی بیش از 4 هزار کلاه ایمنی بین موتورسواران استان بصرت رایگان توزیع شده است .

مهدی میقانی افزود:دراین همایش هم 300 سرنشین موتورسیکلت علی آبادی کلاه ایمنی گرفتند.

میقانی گفت: هرکلاه ایمنی 30 هزارتومان هزینه دارد که درقبال نجات جان حتی یک انسان به صرفه می باشد.

وی گفت:این طرح که ازسوی گلستان ارائه شده درتمام کشور اجرامی شود.

میقانی گفت:همایش سلامت موتورسواران درروستاها،دهستانها ی بزرگ وشهرها برگزارمی شود.

کد خبر 2178735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها