همایش سلامت موتورسواران باعث کاهش تصادفات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا قدمی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت:کلاه ایمنی نقش بسزایی درپیشگیری ازضربات ناشی به سرانسان می شود.

رییس پلیس راه استان یادآور شد:به موتورسواران توصیه داریم برای ایمن ماندن ازخطرات ضمن رعایت قوانین رانندگی ،ازوسایل ایمن استفاده کنندتامتوقف نشوند.

در ادامه مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان هم تاکید کرد: تاکنون برای ایمن ماندن ازخطرات وفرهنگ سازی بیش از 4 هزار کلاه ایمنی بین موتورسواران استان بصرت رایگان توزیع شده است .

مهدی میقانی افزود:دراین همایش هم 300 سرنشین موتورسیکلت علی آبادی کلاه ایمنی گرفتند.

میقانی گفت: هرکلاه ایمنی 30 هزارتومان هزینه دارد که درقبال نجات جان حتی یک انسان به صرفه می باشد.

وی گفت:این طرح که ازسوی گلستان ارائه شده درتمام کشور اجرامی شود.

میقانی گفت:همایش سلامت موتورسواران درروستاها،دهستانها ی بزرگ وشهرها برگزارمی شود.