الکتروتراپی بهترین روش تسکین درد آرتروز/ نقش فیزیوتراپی در کاهش هزینه های درمان

دکتر جواد صراف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: الکتروتراپی درتعریف به کارگیری عوامل فیزیکی مانند گرما، سرما، نور، الکتریسیته و... با اهداف درمانی است و برای این منظور تجهیزات متنوعی ساخته شده و در فیزیوتراپی استفاده می گردد. برای مثال در درمان و کاهش دردهای شدید اسکلتی عضلانی مانند افراد مبتلا به آرتروزهای شدید در نواحی گردن، زانو و کمر و همچنین بیماریهای سیستم عصبی و مرکزی، بیماریهای قلبی و عروقی و ضایعات مربوط به اختلالات ناحیه لگن از جمله بی اختیاری ادراری این تجهیزات در کلینیکهای فیزیوتراپی مورد استفاده قرار می گیرند.

دبیر علمی دومین سمینار تازه های الکتروتراپی با اشاره به اینکه الکتروتراپی فاز اولیه برنامه فیزیوتراپی است، گفت: این مرحله درمانی معمولا بین 5 تا 10 جلسه ادامه دارد و لازم است پس از این دوره و ایجاد بهبود اولیه و پس از کاهش نسبی درد بیمار، مراحل بعدی شامل روشهای تمرین درمانی و مراقبتهای ثانویه برای بیمار در نظر گرفته شود گرچه در برخی از موارد جلسات الکتروتراپی بیشتری مورد نیاز است.

وی همچنین متذکر شد: آموزشهای لازم برای اصلاح شیوه زندگی می تواند توسط همکاران فیزیوتراپیست و در جهت پیشگیری از آسیبهای مفصلی و عضلانی شایع و نحوه مناسب فعالیتهای حرکتی روزانه از جمله حمل اشیا یا مواردی از این دست از طریق مراکز علمی، درمانی و رسانه ها به عموم مردم داده شود .

صراف زاده در پایان با اشاره به برگزاری دومین سمینار تازه های الکتروتراپی که از 19 تا 20 دی ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار می شود، گفت: الکتروتراپی به عنوان یکی از مهمترین روشهای فیزیوتراپی مطرح است و بنابراین اطلاع از آخرین نتایج علمی مربوط به آنکه در این سمینار به آنها پرداخته خواهد شد، می تواند موفقیت فیزیوتراپی را در درمان بیماران تضمین کند و این رشته را به عنوان یکی از مهمترین رشته های توانبخشی که می­ تواند نقش موثری در کاهش هزینه­ های درمان در نظام سلامت کشور داشته باشد، مطرح نماید.