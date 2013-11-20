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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷

سردار حسینی:

64 برنامه فرهنگی در ایلام برگزار می شود

64 برنامه فرهنگی در ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام گفت: در هفته بسیج 64 برنامه فرهنگی در ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز پنج شنبه 30 آبان ماه شروع هفته بسیج است و در این هفته برنامه های فرهنگی با محور شورآفرینی و آگاه سازی نسل جوان در استان اجرا می شود.

وی  افزود: در این هفته 64 برنامه فرهنگی در استان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: دیدار فرماندهان پایگاه های بسیج با مقام معظم رهبری، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و بهره برداری از طرح های ورزشی بسیج، برپایی یادواره شهدا و دیدار با خانواده مقام معظم شهدا و جانبازان، عطرافشانی مزار شهدا از مهمترین برنامه های این هفته است.

سردار حسینی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 43 درصد مردم استان بسیجی هستند و طول هفته بسیج 35 گروه پزشکی به مناطق محروم استان سفر می کنند.

 

 

 

کد مطلب 2178743

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