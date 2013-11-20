64 برنامه فرهنگی در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز پنج شنبه 30 آبان ماه شروع هفته بسیج است و در این هفته برنامه های فرهنگی با محور شورآفرینی و آگاه سازی نسل جوان در استان اجرا می شود.

وی افزود: در این هفته 64 برنامه فرهنگی در استان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: دیدار فرماندهان پایگاه های بسیج با مقام معظم رهبری، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و بهره برداری از طرح های ورزشی بسیج، برپایی یادواره شهدا و دیدار با خانواده مقام معظم شهدا و جانبازان، عطرافشانی مزار شهدا از مهمترین برنامه های این هفته است.

سردار حسینی عنوان کرد: هم اکنون بیش از 43 درصد مردم استان بسیجی هستند و طول هفته بسیج 35 گروه پزشکی به مناطق محروم استان سفر می کنند.