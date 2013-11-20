پایان مسابقات کشتی فرهنگی کشور در ایلام/ ایلام بر سکوی سوم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایلام بر سکوی سوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور ایستاده است.

فتاحی افزود: این مسابقات که در سالن قلاویزان شهر ایلام روز سه شنبه آغاز شده بود عصر دیروز سه شنبه به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشتی کشور در چهار وزن معرفی شدند.

این مسئول اظهار داشت: در این مسابقات تیم خوزستان با 63 امتیاز در جایگاه نخست و تیم فارس و ایلام به ترتیب با 42 و32 امتیاز در جایگاه های دوم وسوم ایستادند

فتاحی اضافه کرد: در این مسابقات ابراهیم ترنج، محسن گرامی، یوسف حاجی ابراهیمی، وحید بابایی جعفری، میلاد خسروی، مصطفی خاقانی و مسعود نعمت چکانی مدال طلای این رقابت ها را کسب کردند. . .